Uomini e Donne: Clotilde Esposito rompe il silenzio sul presunto flirt con l'ex tronista Michele Longobardi

L'attrice Clotilde Esposito rompe il silenzio in merito al presunto flirt con l'ex tronista Michele Longobardi, poi parla del suo ruolo in Mare Fuori.

Clotilde Esposito ed il presunto flirt con Michele Esposito

Clotilde Esposito è un'attrice campana di ventotto anni nota ed amata perlopiù per il ruolo di Silvia nella fiction di grande successo Mare Fuori. Di recente è finita nell'occhio del ciclone perché è stata beccata insieme ad un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria de Filippi su Canale 5, Michele Longobardi; quest'ultimo era stato da poco costretto ad abbandonare il trono perché smascherato dalle sue corteggiatrici, che lui contattava di nascosto. Ora, l'Esposito è stata intervistata dal sito Fanpage.it, ed ha toccato anche questo argomento.

Clotilde Esposito su Michele Longobardi: "Ci vogliamo bene"

Clotilde Esposito, nel corso dell'intervista, ha spiegato in che rapporti sia con Michele Longobardi per fare chiarezza una volta per tutte:

È un mio carissimo amico, ci conosciamo da quindici anni. Mi ha anche fatto da cupido di una delle mie primissime relazioni. Non ho smentito perché l'ho ritenuto inutile, eravamo in compagnia di altre persone. Ci vediamo spesso e ci vogliamo bene.

Clotilde Esposito: "In amore sono messa meglio di Silvia"

Durante l'intervista in questione, l'Esposito ha anche risposto ad alcune domande in merito al suo lavoro da attrice. In particolare, sul ruolo che ricopre in Mare Fuori ha detto:

Sicuramente in amore sono messa meglio di Silvia. Sono una persona molto razionale, seleziono le persone nei miei rapporti, sia di amicizia che di amore, e li vivo molto serenamente, in maniera sana. Sono molto diversa da lei.

Inoltre, in merito all'addio di Silvia, che nell'ultima puntata dell'ultima stagione ha lasciato l'IPM, ha dichiarato:

Mi piace pensare che sia un addio definitivo. Credo molto nel processo di crescita che ha vissuto in carcere perché ritengo che, fuori di lì, avrebbe fatto di peggio. Quindi mi auguro per lei che quella sia la fine della sua storia, si è evoluta ed ha scoperto la passione per la cucina, non avrebbe potuto averne una migliore. Poi vedremo cosa accadrà.

