Uomini e Donne, Francesca Polizzi nella polemica: entra a far parte di un'agenzia e piovono critiche

Francesca Polizzi entra a far parte di un'agenzia e il pubblico di Uomini e Donne lancia pesanti accuse contro l'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri.

Nelle ultime ore, Francesca Polizzi è finita nella polemica sui social. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, infatti, è entrata a far parte di un’agenzia e questa notizia ha provocato malcontento tra i fan del dating show di Canale 5, che l’hanno duramente criticata. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi entra in un’agenzia

Dopo il suo percorso nello studio di Uomini e Donne, Francesca Polizzi ha trovato un grande favore del pubblico del dating show di Maria De Filippi, che ha preso a seguirla sui social dove già da tempo parla della sua esperienza in Cina e ha un folto numero di followers. Francesca si è presentata alla corte di Gianmarco Steri e il tronista è rimasto immediatamente colpito da lei, molto lontana dagli standard della corteggiatrice che normalmente troviamo in studio. Tra loro è scattato un bacio ma non è bastato, dato che la situazione si è incrinata fino a quando Francesca ha deciso di eliminarsi.

Decisione che è stata accolta con sollievo dal tronista romano, dato che Gianmarco aveva già maturato da qualche settimana la consapevolezza di essere molto più preso dalla conoscenza di Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Dopo aver commentato la scelta di Gianmarco, ricaduta proprio su Cristina con la quale sembra essere davvero felice e appagato, Francesca è tornata al centro dell’attenzione a causa di un’indiscrezione che ha fatto scoppiare una polemica sul suo conto, con feroci commenti da parte del popolo del web soprattutto su X. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Francesca fa infuriare i fan

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Francesca Polizzi ha trovato un grande appoggio nel pubblico e nel popolo del web, lo stesso appoggio che nelle ultime ore le è stato totalmente negato a causa di un’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha fatto sapere che l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri è entrata a far parte di un’agenzia e questa notizia ha scatenato completamente i fan del dating show di Maria de Filippi. In tanti, infatti, hanno fatto notare che i dubbi del tronista romano nei suoi confronti e nel rapporto con il mondo dello spettacolo e dei social fossero più che fondati, dato che Francesca alla fine sta tentando proprio questa strada.

Tra i tanti commenti negativi sulla questione ci sentiamo di sottolineare due importanti questioni. La prima è che Francesca era già molto attiva e famosa sui social, dunque non c’è nulla di male a riprendere la sua attività appieno, la seconda è che di certo Francesca non era innamorata di Gianmarco al punto da struggersi, reclusa in casa, dunque perché non sfruttare come tante altre un’occasione d’oro che le è stata data, grazie alla visibilità raggiunta a Uomini e Donne.

