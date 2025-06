Uomini e Donne, Claudia Dionigi commenta la scelta di Gianmarco Steri e muove una giusta critica

News VIP

L'ex corteggiatrice Claudia Dionigi muove una giusta critica alla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ecco cosa ha detto.

Pochi giorni fa è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. La puntata ha registrato un grande share ma secondo Claudia Dionigi si è persa tutta la magia del momento, ecco perché.

Uomini e Donne, Claudia commenta la scelta di Gianmarco

Dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta e Mediaset ha deciso di premiare il grande interesse del pubblico, trasmettendola in via straordinaria in prima serata su Canale 5. La puntata del dating show di Maria De Filippi è stata vista da tantissimi telespettatori, registrando il 17.2% di share e battendo anche la finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai 1, che ha incassato il 16.2%. I dati dimostrano senza dubbio il grande affetto del pubblico nei confronti del tronista romano, che ha fatto un percorso pulito e lineare, onesto nei confronti degli spettatori e della redazione, scegliendo Cristina Ferrara e rifilando un no a Nadia di Diodato.

La coppia è apparsa molto emozionata e unita dopo la scelta, e nella prima intervista rilasciata al magazine del dating show, Gianmarco e Cristina hanno ammesso di sentirsi di nuovo quattordicenni vista la portata travolgente dei loro sentimenti. Insomma, a dispetto delle critiche, Cristina si è rivelata veramente interessata al tronista romano e non alle telecamere, riuscendo ad aprirgli il suo cuore e facendo tanti progetti insieme. Sembra, inoltre, che Gianmarco rimarrà a Uomini e Donne anche il prossimo anno, con un ruolo pensato per lui dietro le quinte, segno che il romano è davvero tanto stimato dal team della De Filippi. Nel frattempo, Claudia Dionigi ha assistito alla scelta su Canale 5 e ha mosso una giusta critica, ecco perché.

Uomini e Donne, Claudia muove una critica alla scelta

La scelta di Gianmarco Steri ha emozionato i fan di Uomini e Donne ma, in realtà, erano settimane che tutti conoscevano l’esito della decisione del tronista romano. Le registrazioni della scelta, infatti, si sono tenute l’11 maggio mentre la messa in onda della puntata è slittata al 30 maggio 2025, e così tutti grazie alle Anticipazioni sapevano già quale sarebbe stata la scelta di Steri. Anche Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne incinta del secondo figlio con Lorenzo Riccardi, che ha conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, ha visto con piacere la puntata ma non ha potuto non fare un appunto.

Claudia, infatti, ha fatto notare che l’emozione di tutti sarebbe stata maggiore se non si fosse saputa già la scelta da settimane, e il pubblico si è detto d’accordo, dato che in questo modo si toglie ogni magia al momento dato che tutti conoscono l’epilogo. Questo, tuttavia, accade da diverse edizioni di Uomini e Donne, tanto che per la scelta di Martina De Ioannon fu proprio la redazione a pubblicare la scelta e la prima foto della tronista con Ciro Solimeno sui social, aggiungendo poi che Gianmarco sarebbe diventato tronista. Sarebbe meglio tornare a qualche anno fa, quando tutto era avvolto dal mistero?

