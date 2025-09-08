TGCom24
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato conferma di avere un fidanzato: cosa ha scritto su Instagram

Irene Sangermano

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, conferma di avere un fidanzato come ipotizzato mesi fa. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato conferma di avere un fidanzato: cosa ha scritto su Instagram

Nadia Di Diodato è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, a dispetto di quanto si sarebbero aspettati i fan del programma, non torna come tronista e anzi ha ammesso di star frequentando qualcuno. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato è fidanzata?

A dispetto di molte colleghe Nadia Di Diodato ha fatto una scelta controcorrente dopo Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice di Gianmarco Steri, alla quale il tronista romano ha rifilato un no durante la scelta preferendole Cristina Ferrara, è tornata alla sua vita tra lavoro e preparazione della tesi in giornalismo, la sua grande passione che spera un domani di trasformare in una carriera avviata. Nadia ha aperto, nel frattempo, un’attività nel suo paesino di origine in Abruzzo con la speranza di riportare vitalità e attirare nuovamente i giovani, ed è molto soddisfatta nonostante la stanchezza per questo nuovo impegno che ha preso con la sua bellissima e unita famiglia.

I fan di Uomini e Donne, pur apprezzandola, non hanno potuto nascondere il disappunto di non vederla nuovamente nello studio del dating show di Maria De Filippi questo anno, sperando che sarebbe stata proprio lei una delle troniste in carica. Al momento, invece, Nadia non è risultata essere tra le scelte della redazione ma c’è un motivo per ben preciso, ovvero che l’ex corteggiatrice sta frequentando qualcuno. Il dubbio era sorto già durante l’estate a causa di alcune Ig Stories, e ora è proprio lei a confermare. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Nadia fa una rivelazione sulla sua situazione sentimentale

Nel corso dell’estate, Nadia Di Diodato ha aggiornato i suoi fan su Instagram dove conta oltre 81mila followers, tutti fan che ha raccolto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Gianmarco Steri. Così, con i riflettori puntati su di lei, Nadia ha fatto insospettire tutti pubblicando alcune foto che sembravano confermare la sua nuova situazione sentimentale. La giovane aspirante giornalista non si è poi dilungata in spiegazioni e, anzi, ha virato strategicamente l’attenzione su altri argomenti come l’apertura di un’attività in Abruzzo.

Ora, tuttavia, a domanda diretta di una fan che le ha chiesto come stesse procedendo la sua vita sentimentale è proprio Nadia a confermare di essere fidanzata. “Procede”, ha scritto Di Diodato corredando la risposta con un cuore rosso. Ma chi è il fortunato? Al momento non sappiamo nulla sul suo conto, forse proprio perché Nadia preferisce tenerlo lontano dall’attenzione generale e dai riflettori.

