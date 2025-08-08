Uomini e Donne, niente trono per Nadia Di Diodato: l'ex corteggiatrice apre un bar in Abruzzo

News VIP

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne tra le papabili nuove troniste, non torna in studio e apre un bar in Abruzzo.

Dopo il suo percorso a Uomini e Donne e il no di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato è finita al centro delle indiscrezioni dal momento che tutti sono piuttosto certi di vederla a settembre in studio come tronista. Nelle ultime ore, tuttavia, questa certezza svanisce quando l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne annuncia di aver aperto un bar in Abruzzo.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato fuori dal programma

Inizialmente titubante nella sua presenza nello studio di Uomini e Donne, protagonista di polemiche che hanno fatto arricciare il naso al pubblico del dating show di Maria De Filippi, Nadia Di Diodato ha mostrato una grande caparbietà e forza ed è diventata una delle corteggiatrici preferite dell’ultimo anno. Nadia ha ricevuto un no da Gianmarco Steri, che le ha preferito Cristina Ferrara, ma non si è data per vinta ed è tornata alla sua vita di sempre tra studio, lavoro e amicizie. Dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti sulla possibile presenza di Nadia a settembre nelle vesti di nuova tronista.

Chi ha visto le puntate ha chiaro che Maria ha preso molto a cuore Nadia per il suo carattere focoso, oltre al fatto che il pubblico la adora e lo dimostrano anche i tantissimi followers su Instagram che sono ben 82mila, dunque sembra proprio un’ottima idea proporle il trono più ambito della televisione italiana. Dunque tutto sembrava già pronto, qualche settimana fa Nadia ha pubblicato un video dietro le quinte negli studi alimentando i pettegolezzi, poi nelle ultime ore ha sorpreso tutti. Mentre continuano ad arrivare aggiornamenti sulla nuova stagione di Uomini e Donne, tra papabili tronisti e data di partenza del programma su Canale 5, l’aspirante giornalista rivela al pubblico di aver preso una decisione che la terrà fuori dalla trasmissione. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia apre un bar in Abruzzo

Sembrava cosa fatta la presenza di Nadia Di Diodato sul trono di Uomini e Donne a settembre, e invece ecco che la corteggiatrice ha stupito tutti svelando il suo nuovo progetto che la porterà lontana dalla trasmissione in onda su Canale 5. Nelle ultime ore, su Instagram, Nadia ha raccontato di essere tornata nel suo paese di origine in Abruzzo, dove ha vissuto fino all’adolescenza e dove vive ancora la sua famiglia. Vedendo il luogo sempre più desolato e privo di vita, Nadia ha deciso di fare qualcosa per coinvolgere anche i giovani e spingerli a vivere di più la realtà del paesino, aprendo un bar così da riunire tutti.

Una scelta coraggiosa che è stata accolta con entusiasmo dai fan dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, pronti a supportarla anche nell’inaugurazione di questa attività. Ora, tuttavia, si pone un problema tecnico ovvero quello che, dal momento che Nadia trascorrerà la maggior parte del tempo in Abruzzo e sarà a capo di un’attività tutta sua che è appena decollata, la ragazza molto difficilmente potrà accettare l’impegno di essere la nuova tronista di Uomini e Donne. I due impegni non si conciliano e così si teme che Nadia possa essere depennata ufficialmente dalla lista delle aspiranti troniste di questo anno.

