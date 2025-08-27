Uomini e Donne, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato in controtendenza: la scelta delle ex corteggiatrici

News VIP

Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato, ex corteggiatici di Gianmarco Steri, fanno una scelta in controtendenza e il pubblico di Uomini e Donne apprezza.

Mentre la nuova stagione di Uomini e Donne è alla porte, due ex corteggiatrici dello scorso anno stupiscono il pubblico del dating show di Maria De Filippi, mostrandosi in netta controtendenza. Stiamo parlando di Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi.

Uomini e Donne, Nadia e Francesca non tornano

Ormai siamo abituati ai personaggi mariani che tornano in vari capitoli delle saghe dei programmi della presentatrice su Canale 5, anno dopo anno, spuntando nei momenti più improvvisi e meno inaspettati, accentando il trono dopo un “no” del tronista o della tronista in carica, facendosi notare a Temptation Island per poi approdare in altre avventure Mediaset. Sebbene questo sia, chiaramente e indiscutibilmente, il trend generale ci sono alcune persone che si sono mostrare in controtendenza proprio recentemente.

Stiamo parlando delle ex corteggiatrici di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Partiamo dalla bella siciliana, che è stata la prima a far sciogliere il cuore del tronista romano, ma che alla fine ha levato le tende avendo compreso di essere diventata di troppo alla sua corte. Una scelta coraggiosa, dato che Francesca avrebbe potuto azzardare sperando anche in una maggiore visibilità, che è stata apprezzata molto dal pubblico. Polizzi era già attiva su Instagram con la sua pagina personale, raccontando della sua vita in Cina e poi dei suoi studi di lingue straniere, una passione che ha coltivato negli anni e ancora continua a coltivare.

Sui social, Francesca conta oltre 150mila followers e ha ammesso che vorrebbe continuare a lavorare come Content Creator, anche se sogna un impiego stabile da affiancare a questa passione, ovviamene possibilmente nel suo campo. Recentemente Francesca ha annunciato di aver creato dei gruppi di viaggio in Cina, dove lei sarà la guida principale e si offrirà anche da traduttrice simultanea. Insomma, una passione insolita che dà i suoi frutti, ma che non la riporterà a Uomini e Donne come sperato da molti fan. Per ora, almeno, il futuro della giovane palermitana è lontano dai riflettori dello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato delude i fan: niente trono

Mentre Francesca Polizzi chiaramente non tornerà molto presto a Uomini e Donne, gli occhi del pubblico del dating show di Canale 5 sono puntati su Nadia Di Diodato. Recentemente la giovane aspirante giornalista ha aperto un bar in Abruzzo insieme alla sua famiglia, un’attività per ridare vita al suo paesino di origine che le fa molto onore ma che chiarisce anche che non salirà al trono più ambito della televisione italiana. In tanti, dopo che Gianmarco Steri le ha rifilato un no lo scorso maggio, hanno sperato che Maria De Filippi accogliesse le loro richieste e chiedesse a Nadia di diventare la nuova tronista.

Per ora, almeno, nulla di fatto ma diciamo che dai progetti che Di Diodato sta avviando nelle ultime settimane è chiaro che questa proposta non sia arrivata, o se lo ha fatto lei ha deciso di non accoglierla e declinare. Comunque i fan non mollano e sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne si leggono decine e decine di commenti di utenti scontenti per l’assenza di Nadia. L’ex corteggiatrice ci ripenserà?

