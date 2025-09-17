Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina: "Quindicenni in preda agli ormoni''

News VIP

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ammette che avrebbe accettato il trono del dating show di Maria De Filippi, prima di fidanzarsi poi parla di Gianmarco e Cristina.

Nadia Di Diodato, protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, commenta la notizia della rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nadia sognava il trono?

Sono trascorsi pochi mesi dalla fine di Uomini e Donne e, in attesa della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, molti hanno sperato di vedere Nadia Di Diodato sul trono più ambito della televisione italiana. La corteggiatrice di Gianmarco Steri ha fatto breccia nel cuore del pubblico, ma ora è felicemente fidanzata ed è uscita allo scoperto con Andrea, il ragazzo che le ha rubato il cuore.

In una lunga chiacchierata con Che Donna, Nadia ha ammesso che, se non avesse conosciuto il suo fidanzato, avrebbe accettato senza dubbio la proposta di diventare tronista. L’ex corteggiatrice ammette anche che questo non è il suo sogno, vorrebbe tornare in tv come giornalista magari alla conduzione di qualche TG, però non avrebbe mai detto no all’opportunità. Parlando, invece, di Gianmarco e della non scelta, Nadia non ha nascosto la sua delusione.

“Secondo me ha fatto gesti troppo forti, parole tanto forti soprattutto all’ultimo che si sarebbe potuto risparmiare. Quando è finito tutto mi sono chiesta come ho fatto a non capire che pendesse dall’altro lato. Sono rimasta in silenzio alla scelta perché ero furiosa, avrei detto cose istintivamente e non volevo dargli la soddisfazione. Pensavo di stare peggio una volta uscita dal programma e invece ho ridimensionato tutto, con lui non ho nessun confronto”.

Insomma, nessun contatto con Gianmarco una volta lontano i riflettori di Uomini e Donne, ma del resto lui era felicemente fidanzato con Cristina Ferrara, e non avrebbe avuto senso. Diciamo era perché nelle ultime settimane si è diffusa la notizia della rottura tra Gianmarco e Cristina, commentata anche da Nadia.

Uomini e Donne, Nadia contro Gianmarco e Cristina

Anche se ha deciso di vivere il post Uomini e Donne in modo diverso da tante sue colleghe corteggiatrici, allontanandosi dai social e continuando a studiare per diventare giornalista, Nadia Di Diodato non ha potuto non ascoltare gli ultimi pettegolezzi su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Neppure dopo tre mesi dalla scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi, infatti, i due si sono lasciati e Nadia ha confidato che se lo aspettava.

“Mi aspettavo che si lasciassero, non li ho mai visti molto… C’era una grande attrazione fisica tra loro ma mentale no. Anche a livello di contenuti, non li ho mai visti troppo in sintonia. Mi sembravano due quindicenni nel pieno degli ormoni, poi la cosa è stata fatta e si scarica così. Paradossalmente io sarei durata anche meno con Gianmarco”.

Insomma, Nadia di certo non si è pentita di non essere stata la scelta, razionalizzando a posteriori che forse neppure lei sarebbe durata molto al fianco di Gianmarco. Parlando invece della rivale Cristina, Nadia non ha usato mezzi termini ammettendo di stimarla solo perché la trova una grande paracu*a!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.