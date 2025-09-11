Uomini e Donne, Nadia Di Diodato esce allo scoperto con il fidanzato Andrea!

News VIP

Andrea è il nuovo fidanzato di Nadia Di Diodato, ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo amore dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nadia Di Diodato ha un nuovo amore e ora non si nasconde più. Nelle ultime settimane, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato di avere un love affaire in atto e poche ore fa ha pubblicato una foto con Andrea, il suo fidanzato. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Nadia esce allo scoperto con il fidanzato

Dopo un percorso molto intenso nello studio di Uomini e Donne, durante il quale ha completamente capovolto l’opinione del pubblico nei suoi confronti mostrando le proprie fragilità e incontrando la comprensione di moltissimi fan che ancora la seguono con piacere, Nadia Di Diodato si è dedicata alla sua vita di tutti i giorni, senza dimenticare qualche progetto importante. Mentre sta scrivendo la tesi di laurea in giornalismo, infatti, Nadia ha deciso di aprire un bar in Abruzzo con la sua famiglia e si è detta molto soddisfatta sebbene la grande fatica di ritrovarsi in una realtà nuova da gestire come quella a contatto con i clienti.

Nadia, insomma, non tornerà a Uomini e Donne come tanti telespettatori del dating show di Maria De Filippi avrebbero sperato. Del resto lei stessa ha confermato di avere un fidanzato proprio nelle ultime settimane rispondendo ad alcune domande delle più curiose su Instagram, sospetto che era venuto a tutti nel corso dell’estate a causa di alcune criptiche Ig Stories. Ora, Nadia non si nasconde più ed esce allo scoperto con il fidanzato Andrea.

Uomini e Donne, Nadia e Andrea innamorati

Poche ore fa, dopo aver confermato nelle sue Ig Stories che la sua storia d’amore procede, Nadia Di Diodato ha deciso di fare di più e uscire allo scoperto con il fidanzato Andrea. Lui, infatti, ha pubblicato delle foto in macchina e lei le ha ricondivise con un bel cuore rosso e il sottofondo musicale di “Heart to heart” di James Blunt. Non sappiamo nulla di questo ragazzo, tranne che non fa parte del mondo dello spettacolo e dovrebbe essere un coetano dell'ex corteggiatrice.

Insomma, Nadia è innamorata e ormai non ci sono più dubbi. Niente ritorno a Uomini e Donne, dunque, per lei e neppure la speranza di vederla un giorno con Gianmarco Steri. Lui, nel frattempo, deve cavarsela con una valanga di indiscrezioni sulla fine della sua relazione con Cristina Ferrara, tra colpi di scena e voci di corridoio che hanno lasciato il pubblico decisamente perplesso.

