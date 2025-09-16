TGCom24
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina confermano la rottura: problemi di gelosia

Irene Sangermano

Continuano le indiscrezioni su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. L'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato i motivi della rottura.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina confermano la rottura: problemi di gelosia

Continuano ad arrivare segnalazioni sulla rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due protagonisti di Uomini e Donne, sembra, abbiano messo fine alla relazione a causa delle gelosia eccessiva dell’ex corteggiatrice. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina conferma la rottura

Sembra proprio che non ci sia più nulla da fare per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La coppia di Uomini e Donne, infatti, si è detta addio e si mormora che a giorni uscirà un comunicato stampa, che confermerà la rottura tanto chiacchierate nelle ultime settimane, e che la redazione del programma di Maria De Filippi sia interessata ad ospitare entrambi per parlarne attraverso un pubblico confronto. Nel frattempo a Deianira Marzano arrivano altre segnalazioni sulla questione, questa volta proprio su Cristina.

"Cristina ieri all'evento ha confermato che non sta più con Gianmarco. Una ragazza l'ha incontrata là e le ha chiesto se va tutto bene con lui, lei ha risposto che si sono lasciati ed è andata via. Stava con un'amica che ha sorriso quando Cristina ha detto che non sta più con Gianmarco”.

Insomma, Cristina avrebbe confermato la rottura con Gianmarco. Ma del resto ormai è più che palese, nonostante l’intervento dell’amico dell’ex tronista romano, Enzakkione, che ha assicurato che per la coppia procede tutto per il meglio.

Uomini e Donne, Gianmarco ha lasciato Cristina: colpa della gelosia

Il dubbio sul fatto che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non sarebbero durati a lungo dopo Uomini e Donne è noto. I due, infatti, apparivano troppo diversi per poter star bene insieme, ma inizialmente il dubbio sembrava fugato dalla grande complicità che hanno dimostrato sui social. Da settimane, invece, si parla di rottura definitiva e una nuova segnalazione spiega la motivazione che ha portato l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ad allontanarsi definitivamente.

"Sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti”.

Insomma, Gianmarco avrebbe lasciato Cristina a causa della sua grande gelosia. Ma sarà davvero così? Al momento lei non ha replicato ai rumors, e tutti aspettano che entrambi diano la loro versione ufficiale.

Guida TV