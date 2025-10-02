Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri single in vista del Grande Fratello?

News VIP

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tornano single nello stesso periodo e i fan di Uomini e Donne hanno un sospetto: mossa strategica per entrare al Grande Fratello.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati poche settimane dopo la rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I fan di Uomini e Donne hanno considerato questo fatto decisamente strano ed è nata una strana teoria che collega i due ex tronisti all’ingresso nella casa del Grande Fratello. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco tornano single

Sembra proprio che la vita di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, seppur a distanza, siano intrecciate in modo indissolubile dopo il loro percorso a Uomini e Donne. Ricordiamo che, a seguito del successo riscosso a Temptation Island e tornata single dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia, Martina è stata nominata tronista da Maria De Filippi. La romana ha fatto un bellissimo ed intenso percorso, trovandosi a scegliere tra Gianmarco e Ciro Solimeno. Alla fine la scelta è ricaduta sul giovanissimo partenopeo mentre Steri è stato nominato nuovo tronista, tra il clamore generale del pubblico e le richieste delle corteggiatrici che sono arrivate a migliaia.

Gianmarco a sua volta si è ritrovato alla scelta, talmente attesa dai fan di Uomini e Donne da essere trasmessa in prima serata su Canale 5, diviso tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Il barbiere romano ha stupito scegliendo Cristina ma questa coppia è stata immediatamente presa di mira, dato che in pochi credevano che tra loro sarebbe potuto nascere un reale sentimento che andasse oltre l’attrazione fisica.

E infatti così è stato tanto che poche settimane fa Cristina e Gianmarco si sono lasciati e hanno ufficializzato la rottura sui social, con due sfoghi molto diversi: se da una parte, infatti, l’ex tronista ha chiesto rispetto per il momento e le persone coinvolte, Cristina non ha perso tempo ed ha addossato la colpa a Gianmarco, accusandolo di non averci mai neppure veramente provato. Pochi gironi dopo, a seguito di diverse segnalazioni su una crisi in corso, anche Martina e Ciro hanno confermato la rottura con un comunicato congiunto.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco al Grande Fratello?

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono single e c’è già chi pensa ad un possibile ritorno di fiamma tra loro, anche perché non sarebbe la prima volta che una tronista di Uomini e Donne ci ripensa e poi intraprende una storia con la non scelta. A far nascere dubbi è l’indiscrezione sull’avvistamento di Martina e Gianmarco nello stesso locale a Roma. Sembra che ci fosse anche Ciro in realtà ma la versione data dal partenopeo ora traballa, e molti credono che Solimeno l’abbia fornita solo per non fare la figura del tradito.

Ma la teoria più interessante che sta circolando nelle ultime ore sul web non riguarda esclusivamente il ritorno di fiamma, bensì il nuovo impegno televisivo di Martina e Gianmarco. Si mormora infatti che i due ex tronisti di Uomini e Donne potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello molto presto, per risollevare le sorti di questa edizione che non è partita proprio nel migliore dei modi. Si era parlato diffusamente della possibilità che Martina e Gianmarco facessero parte del cast del GF ma quando è stata annunciata la versione Nip questa opzione è sfumata, ora tuttavia si prospetta nuovamente questa possibilità.

