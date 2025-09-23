Uomini e Donne, segnalazione shock su Martina e Gianmarco: insieme in un noto locale di Roma

News VIP

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pizzicati nello stesso locale a Roma. La segnalazione sui due protagonisti di Uomini e Donne.

Nuova indiscrezione inaspettata su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo la notizia della rottura con Cristina Ferrara, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato con Martina in un noto locale di Roma. Di Ciro Solimeno neppure l’ombra.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco si rivedono

Solo poche ore fa Ciro Solimeno ha sbottato sui social difendendo la sua storia d’amore, quando un utente di Instagram ha insinuato che, ora che Gianmarco Steri è single dopo la fine della relazione con Cristina Ferrara, Martina De Ioannon tornerà da lui. Da quando la romana ha lasciato Uomini e Donne con Ciro si sono avvicendate tantissime voci sul fatto che si fosse pentita, che pensasse ancora a Gianmarco, che non fosse felice del suo percorso da tronista perché gelosa.

Voci che Martina ha smentito puntualmente ma che non sono mai cessate, portando così a pensare che, qualora Gianmarco si fosse ripresentato alla sua corte, lei avrebbe ceduto questa volta. Neppure il tempo per Ciro di difendere la sua love story pubblicamente, facendo notare che sono otto mesi che lui e Martina stanno insieme e convivono, che arriva un’indiscrezione shock che riguarda proprio la sua fidanzata e un incontro con Steri con il quale sarebbe stata tutt’altro che fredda. Le previsioni del pubblico di Uomini e Donne si stanno per avverare? Ecco tutto quello che sappiamo sull’indiscrezione.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: incontro a Roma

Vivendo entrambi nella Capitale e frequentando i locali più in voga del momento, non è strano che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri abbiano finito per incontrarsi in uno di questi qualche sera fa. L’indiscrezione riporta, infatti, una serata di sabato condivisa dai due ex tronisti di Uomini e Donne. A far discutere, tuttavia, è la loro reazione nell’incontrarsi nello stesso luogo:

“Sabato sera Martina era con la sua migliore amica al Sanctuary di Roma. Nello stesso locale è arrivato Gianmarco con i suoi amici. Li ho visti più volte vicini, con tanto di saluto”.

Insomma, sembra che Martina e Gianmarco abbiano scambiato qualche interazione nel corso della serata. Le malelingue penseranno subito male, dal momento che molti credono che De Ioannon si sia pentita di non aver scelto il barbiere romano, almeno inizialmente, ma è plausibile che i due si siano scambiati solo qualche convenevole. Certo, la domanda è: come l’avrà presa il gelosissimo Ciro?

