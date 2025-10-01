Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno!

News VIP

Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Il comunicato social dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono ufficialmente lasciati. La coppia di Uomini e Donne è finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane, quando i fan si sono accorti che tra loro c’era una forte crisi in atto, e ora arriva il comunicato social. che sancisce la rottura.

Uomini e Donne, Martina e Ciro si sono lasciati

Sono settimane che si parla di una profonda crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne e ha particolarmente colpito il pubblico del dating show di Maria De Filippi, con un percorso intenso come non se ne vedevano da anni. Martina e Ciro hanno intrapreso praticamente sin da subito una convivenza e si sono mostrati sempre molto uniti. Per questo quando Martina e Ciro hanno iniziato a mostrarsi sempre più distanti, evitando di pubblicare su Instagram foto e video dei loro momenti insieme, i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a sospettare.

Dopo aver ringraziato Gemma Galgani con un messaggio che confermava la crisi, Martina e Ciro hanno pubblicato contemporaneamente su Instagram un comunicato che ufficializza la fine della loro relazione. Ecco cosa hanno scritto, ringraziando i fan che li hanno sempre sostenuti in questo percorso di vita anche lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Martina e Ciro: rottura confermata

Ci ha sorpreso leggere il comunicato ufficiale, diramato contemporaneamente come per le migliori coppie Vip di sempre, di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Ovviamente no, era chiaro che tra loro ci fosse una grossa crisi poi le ultime segnalazioni hanno chiarito il punto. Ma cosa hanno scritto su Instagram i due ex protagonisti di Uomini e Donne?

“Il cuore di guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il sonoro coraggio di credere in un amore che, nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

Ciro e Martina hanno poi voluto ringraziare i fan che hanno sostenuto la loro stria d’amore in questi otto mesi, poi nel comunicato si legge una postilla molto curiosa che recita: “I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre”. Cosa vuol dire esattamente? Qui si sbizzarriscono i fan della coppia tra chi crede che Martina e Ciro volessero intendere che sin dall’inizio tra loro c’erano tante difficoltà caratteriali e di compatibilità, superate dal sentimento, e poi tornate a galla prepotentemente ma anche chi crede che in questa rottura c’entri Gianmarco Steri! Sicuramente un punto da chiarire.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.