TGCom24
Home | VIP | News | X Factor | Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme: baci pubblici ed effusioni
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme: baci pubblici ed effusioni

Irene Sangermano

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme. La coppia di Uomini e Donne tiene alta l'attenzione del gossip.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme: baci pubblici ed effusioni

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non si nascondono più. I due ex tronisti di Uomini e Donne si sono presentati ai primi Live della nuova edizione di X Factor mano nella mano, e non sono mancati baci ed effusioni.

Uomini e Donne, Gianmarco e Martina non si nascondo più

Il gossip che sta tenendo banco tra i fan di Uomini e Donne è il ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due si sono conosciuti nello studio del dating show di Maria De Filippi quando Martina, reduce da Temptation Island dove ha messo fine alla relazione con Raoul Dumitras, era tronista e il barbiere romano corteggiatore. Alla fine del suo percorso Martina ha scelto Ciro Solimeno, mentre Steri è stato promosso a tronista e ha scelto Cristina Ferrara. Entrambi sono tornati single a distanza di poche settimane e, grazie ad un incontro fortuito in un noto locale romano, è scattata nuovamente la scintilla.

La love story, tuttavia, al momento non è stata commentata dai diretti interessati che comunque non fanno nulla per nascondersi. Martina ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e a Verissimo, come si era pensato nelle ultime settimane a proposito del suo futuro lavorativo. Martina e Gianmarco, infatti, sono stati avvistati insieme alla stazione dei treni ma la loro partenza per Milano è dovuta a tutt’altra occasione ovvero all’invito ad assistere ai primi Live della nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky disponibile in streaming solo su NOW.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco insieme a X Factor

Dunque, la partenza improvvisa di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non è dovuta all’intervista dei due ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo, come molti hanno pensato. La coppia, infatti, è stata invitata a prendere parte come pubblico ai primi Live della nuova edizione di X Factor, a Milano. Qui, stando ai video e alle foto che sono circolate sul web nelle ultime ore, Martina e Gianmarco hanno deciso di godersi una serata come coppia e smettere di nascondersi, e si sono baciati e scambiati effusioni pubbliche, nonostante il rischio di essere ripresi. Insomma, l’amore è forte anche se entrambi hanno preferito per il momento non commentare apertamente il ritorno di fiamma, mentre i fan di Uomini e Donne vorrebbero un chiarimento, soprattutto visto le rivelazioni pungenti dei loro ex fidanzati Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

L’ex corteggiatore partenopeo ha dichiarato di essere stato volutamente preso in giro da Martina, che gli avrebbe mentito fino all’ultimo sul rapporto con Gianmarco, mentre Cristina ha ammesso di aver sempre avuto l’impressione che il barbiere romano non si stesse impegnando nel rapporto, e ora ha finalmente capito il perché. Dunque, quando ci sarà l’ufficializzazione della relazione? Rimane aperta l’ipotesi di ritrovare Martina e Gianmarco nello studio di Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male, Luna non avrà scampo!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male, Luna non avrà scampo!
Grande Fratello, Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa: la reazione di Simona Ventura
news VIP Grande Fratello, Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa: la reazione di Simona Ventura
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
X Factor 2025, le pagelle del primo Live: Delia Leonessa di Paternò 10, I Copper Jitters cronaca di una morte annunciata 4
anticipazioni TV X Factor 2025, le pagelle del primo Live: Delia Leonessa di Paternò 10, I Copper Jitters cronaca di una morte annunciata 4
Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al divorzio!
anticipazioni TV Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al divorzio!
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i nuovi scatti allontanano le voci di una crisi!
news VIP Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i nuovi scatti allontanano le voci di una crisi!
Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci
news VIP Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV