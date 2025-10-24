Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme: baci pubblici ed effusioni

News VIP

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a X Factor insieme. La coppia di Uomini e Donne tiene alta l'attenzione del gossip.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non si nascondono più. I due ex tronisti di Uomini e Donne si sono presentati ai primi Live della nuova edizione di X Factor mano nella mano, e non sono mancati baci ed effusioni.

Uomini e Donne, Gianmarco e Martina non si nascondo più

Il gossip che sta tenendo banco tra i fan di Uomini e Donne è il ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due si sono conosciuti nello studio del dating show di Maria De Filippi quando Martina, reduce da Temptation Island dove ha messo fine alla relazione con Raoul Dumitras, era tronista e il barbiere romano corteggiatore. Alla fine del suo percorso Martina ha scelto Ciro Solimeno, mentre Steri è stato promosso a tronista e ha scelto Cristina Ferrara. Entrambi sono tornati single a distanza di poche settimane e, grazie ad un incontro fortuito in un noto locale romano, è scattata nuovamente la scintilla.

La love story, tuttavia, al momento non è stata commentata dai diretti interessati che comunque non fanno nulla per nascondersi. Martina ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e a Verissimo, come si era pensato nelle ultime settimane a proposito del suo futuro lavorativo. Martina e Gianmarco, infatti, sono stati avvistati insieme alla stazione dei treni ma la loro partenza per Milano è dovuta a tutt’altra occasione ovvero all’invito ad assistere ai primi Live della nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky disponibile in streaming solo su NOW.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco insieme a X Factor

Dunque, la partenza improvvisa di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non è dovuta all’intervista dei due ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo, come molti hanno pensato. La coppia, infatti, è stata invitata a prendere parte come pubblico ai primi Live della nuova edizione di X Factor, a Milano. Qui, stando ai video e alle foto che sono circolate sul web nelle ultime ore, Martina e Gianmarco hanno deciso di godersi una serata come coppia e smettere di nascondersi, e si sono baciati e scambiati effusioni pubbliche, nonostante il rischio di essere ripresi. Insomma, l’amore è forte anche se entrambi hanno preferito per il momento non commentare apertamente il ritorno di fiamma, mentre i fan di Uomini e Donne vorrebbero un chiarimento, soprattutto visto le rivelazioni pungenti dei loro ex fidanzati Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

L’ex corteggiatore partenopeo ha dichiarato di essere stato volutamente preso in giro da Martina, che gli avrebbe mentito fino all’ultimo sul rapporto con Gianmarco, mentre Cristina ha ammesso di aver sempre avuto l’impressione che il barbiere romano non si stesse impegnando nel rapporto, e ora ha finalmente capito il perché. Dunque, quando ci sarà l’ufficializzazione della relazione? Rimane aperta l’ipotesi di ritrovare Martina e Gianmarco nello studio di Maria De Filippi.

