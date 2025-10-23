TGCom24
Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci

Anita Nurzia

Raggiunto da Fanpage, ha parlato l'agente dell'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Non parla della sua vita privata"

Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci

Martina De Ioannon sembra voler fare un passo indietro dal gossip... almeno a parole. La ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne, che nelle ultime settimane è tornata al centro dell’attenzione per il presunto triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ha fatto parlare di sé per un curioso cambio di rotta comunicativo: prima rifiuta interviste “in cui si parla della sua vita privata”, poi — poche ore dopo — posta su Instagram una story ispirata a Beautiful, la soap opera dei triangoli amorosi per eccellenza.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon, il rossetto, la sigla di Beautiful

Tra una collaborazione e l’altra, Martina ha pubblicato una storia Instagram in cui si passa il rossetto, con in sottofondo la celebre sigla di Beautiful.

Un dettaglio tutt’altro che casuale: la scena è stata interpretata dai fan come un chiaro riferimento alla vicenda sentimentale che la vede protagonista negli ultimi giorni. Il messaggio, neanche troppo nascosto, è arrivato forte e chiaro: Martina sta leggendo tutto, osserva il gossip dall’alto e, a modo suo, si diverte a cavalcarlo. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la scelta della colonna sonora dice molto più di mille parole. Quel tema musicale iconico, associato da sempre a intrighi e triangoli amorosi, è sembrato un modo ironico nell'affrontare la situazione che sta animando molto i fan del dating show di Maria De Filippi

Solo poche ore prima, Martina ha infatti rifiutato un’intervista a Fanpage, tramite la sua agenzia, proprio perché avrebbe incluso domande sulla sua vita privata. La risposta ricevuta dai giornalisti è stata lapidaria: “Non parla della sua vita privata.” E oggi, proprio mentre tutti parlano del presunto ritorno di fiamma con Gianmarco Steri, la De Ioannon sembra voler chiudere la porta alla cronaca rosa... almeno ufficialmente.

Qualcuno aveva ipotizzato che questo silenzio fosse strategico, magari in vista di una esclusiva televisiva ben retribuita. Si era parlato di un possibile approdo al Grande Fratello Vip, al via a gennaio con la conduzione di Alfonso Signorini, dove avrebbe potuto raccontare la sua verità davanti alle telecamere. Altri rumor la volevano invece ospite a Verissimo, pronta a spiegare per la prima volta la sua versione dei fatti.

Ma anche in questo caso, l’agenzia che la rappresenta ha voluto smentire tutto: “Prive di fondamento”, confermando dunque che né il GF né Verissimo sono nei piani della romana. Se non di vita privata, allora di cosa? “Non deve per forza raccontare con chi fa che cosa”, è stata la risposta ufficiale fornita a Fanpage.

