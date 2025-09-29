Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ad un passo dalla rottura: l'indiscrezione

News VIP

Momento di forte crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Le ultime indiscrezioni sui due protagonisti di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si stanno lasciando? Voci sempre più insistenti sulla crisi tra le coppia del trono classico di Uomini e Donne, che starebbe fingendo che tutto vada per il meglio solo per sottrarsi al gossip. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Martina e Ciro in crisi?

Da diverse settimane la love story tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è tornata al centro dell’attenzione. Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne con una scelta emozionante ma anche inaspettata, dato che gran parte del pubblico tifava per Martina e Gianmarco Steri, la giovane coppia ha capito di voler immediatamente mettere il piede sull’acceleratore e così è andata a convivere a Roma, dove Martina lavora nel ristorante della famiglia. Sin da subito, anche a causa di chi patteggiava per Steri, ci sono state molte segnalazioni su Ciro e Martina, poi sempre smentite dai diretti interessati.

Ora, nelle ultime settimane e più precisamente da quando Gianmarco e Cristina Ferrara hanno annunciato la rottura, le voci si sono fatte più insistenti e i fan sono arrivati ad invitare Martina a riprendere i contatti con Steri, scatenando la furia di Ciro. Abbiamo capito che il giovane partenopeo è particolarmente geloso della sua fidanzata, sempre pronto a parlare per lei anche pubblicamente e dare spiegazioni sulla loro coppia. Ma questo farà piacere alla De Ioannon? L’ultima segnalazione conferma che Martina e Ciro si sono allontanati in queste ultime settimane, vicinissimi alla rottura ufficiale.

Uomini e Donne, Martina e Ciro si stanno lasciando

È crisi nera tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Le ultime indiscrezioni sulla coppia del trono classico di Uomini e Donne parlano chiaro. Sembra che la romana e il giovane campano siano in crisi da tempo, da ben prima della segnalazione su Martina insieme a Gianmarco Steri in un noto locale romano, poi smentita prontamente da Solimeno che ha difeso il suo ruolo e soprattutto ha raccontato cosa è successo davvero.

"Sono in crisi da quando lo erano Gianmarco e Cristina, ma lo nascondono bene. Lui le commenta le foto e fanno finta di nulla”.

Questa la segnalazione lanciata da Deianira Marzano che riporta una situazione davvero drammatica tra Martina e Ciro. Loro al momento non hanno commentato ma va segnalata una delle ultime IG Stories dell’ex tronista romana, mentre stringe un cagnolino al petto e l’emoticon di un cuore fasciato che si sta curando. In molti, infatti, hanno letto una conferma alla crisi.

