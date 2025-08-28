Uomini e Donne, i fan di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno furiosi: colpa del nuovo promo del dating show

News VIP

Il nuovo promo che annuncia l'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ha fatto infuriare i fan della coppia formata da Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Ecco perché!

Uomini e Donne è pronto a tornare in tv con una nuova stagione, annunciata anche dal nuovo promo del dating show di Canale 5. Tuttavia, il video ha fatto infuriare i fan della coppia Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, che hanno accusato il programma di non aver avuto rispetto per due degli ex protagonisti più amati della precedente edizione.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: i fan sono furiosi!

La nuova edizione di Uomini e Donne debutterà su Canale 5 a partire dal 22 settembre, ma nel frattempo si sono già registrate le prime puntate: il 26 e 27 agosto, infatti, gli Studi Elios hanno ospitato il trono classico, con Flavio Ubirti e Cristiana Anania, nuovi tronisti di questa edizione, oltre a riaccogliere molti cavalieri e dame del trono over. Tra i grandi assenti spiccano Margherita Aiello e Mario Cusitore, mentre anche Ida Platano, che era stata avvistata a Roma Tiburtina, non tornerà nel programma, in quanto era nella Capitale solo per partecipare alla festa di un'amica.

Intanto, sulle reti Mediaset è stato già mandato in onda il nuovo promo che anticipa l'inizio di Uomini e Donne: come spesso accade, il filmato racchiude alcuni dei momenti più emozionanti della precedente edizione, con tanto di scelte e cascate di petali rossi a riempire lo studio. Tuttavia, i fan della coppia Ciro Solimeno e Martina De Ioannon non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio che li ha fatti infuriare: nel nuovo promo entrambi gli ex protagonisti del trono classico della nuova edizione sono assenti!

Uomini e Donne, Ciro e Martina: fan in rivolta a causa del nuovo promo

I fan di Ciro e Martina si sono infuriati quando hanno notato che nel nuovo promo che annuncia il ritorno in tv di Uomini e Donne i loro beniamini erano del tutto assenti. Un'assenza che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, essendo l'ex tronista e la sua scelta una delle coppie più amate della trasmissione, nonché una delle poche riuscite del trono classico 2024/2025. Ricordiamo infatti che dei numerosi tronisti che si sono avvicendati sulla sedia rossa lo scorso anno ben tre sono stati protagonisti di alcune segnalazioni - Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Chiara Pompei - mentre quella di Francesca Sorrentino è stata una non scelta durata una manciata di giorni.

Il trono di Gianmarco Steri, uno dei più attesi della seconda parte dell'edizione, si è rivelato un flop, ma ha portato alla nascita dell'amore tra il tronista e Cristina Ferrara, sebbene i due non siano particolarmente apprezzati sui social. Perciò, per i fan, Martina e Ciro costituivano l'unica coppia rilevante dell'edizione e il non vederli ha provocato non poche polemiche sui social: molti hanno sottolineato che si tratta di una grave mancanza di rispetto, anche perché si è preferito mostrare l'uscita dal programma di una coppia come quella di Giuseppe e Rosanna - che a oggi non stanno più insieme - o qualche bacio tra Gemma e Arcangelo, invece che dare spazio a Ciro e Martina.

scusate perché non vedo martina e ciro??? pic.twitter.com/kl00auQeJM — sere🍂 (@rifless111) August 27, 2025

