TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, i fan di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno furiosi: colpa del nuovo promo del dating show
News VIP

Uomini e Donne, i fan di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno furiosi: colpa del nuovo promo del dating show

Maria Castaldo

Il nuovo promo che annuncia l'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ha fatto infuriare i fan della coppia formata da Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Ecco perché!

Uomini e Donne, i fan di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno furiosi: colpa del nuovo promo del dating show

Uomini e Donne è pronto a tornare in tv con una nuova stagione, annunciata anche dal nuovo promo del dating show di Canale 5. Tuttavia, il video ha fatto infuriare i fan della coppia Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, che hanno accusato il programma di non aver avuto rispetto per due degli ex protagonisti più amati della precedente edizione.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: i fan sono furiosi!

La nuova edizione di Uomini e Donne debutterà su Canale 5 a partire dal 22 settembre, ma nel frattempo si sono già registrate le prime puntate: il 26 e 27 agosto, infatti, gli Studi Elios hanno ospitato il trono classico, con Flavio Ubirti e Cristiana Anania, nuovi tronisti di questa edizione, oltre a riaccogliere molti cavalieri e dame del trono over. Tra i grandi assenti spiccano Margherita Aiello e Mario Cusitore, mentre anche Ida Platano, che era stata avvistata a Roma Tiburtina, non tornerà nel programma, in quanto era nella Capitale solo per partecipare alla festa di un'amica.

Intanto, sulle reti Mediaset è stato già mandato in onda il nuovo promo che anticipa l'inizio di Uomini e Donne: come spesso accade, il filmato racchiude alcuni dei momenti più emozionanti della precedente edizione, con tanto di scelte e cascate di petali rossi a riempire lo studio. Tuttavia, i fan della coppia Ciro Solimeno e Martina De Ioannon non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio che li ha fatti infuriare: nel nuovo promo entrambi gli ex protagonisti del trono classico della nuova edizione sono assenti!

Uomini e Donne, Ciro e Martina: fan in rivolta a causa del nuovo promo

I fan di Ciro e Martina si sono infuriati quando hanno notato che nel nuovo promo che annuncia il ritorno in tv di Uomini e Donne i loro beniamini erano del tutto assenti. Un'assenza che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, essendo l'ex tronista e la sua scelta una delle coppie più amate della trasmissione, nonché una delle poche riuscite del trono classico 2024/2025. Ricordiamo infatti che dei numerosi tronisti che si sono avvicendati sulla sedia rossa lo scorso anno ben tre sono stati protagonisti di alcune segnalazioni - Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Chiara Pompei - mentre quella di Francesca Sorrentino è stata una non scelta durata una manciata di giorni.

Il trono di Gianmarco Steri, uno dei più attesi della seconda parte dell'edizione, si è rivelato un flop, ma ha portato alla nascita dell'amore tra il tronista e Cristina Ferrara, sebbene i due non siano particolarmente apprezzati sui social. Perciò, per i fan, Martina e Ciro costituivano l'unica coppia rilevante dell'edizione e il non vederli ha provocato non poche polemiche sui social: molti hanno sottolineato che si tratta di una grave mancanza di rispetto, anche perché si è preferito mostrare l'uscita dal programma di una coppia come quella di Giuseppe e Rosanna - che a oggi non stanno più insieme - o qualche bacio tra Gemma e Arcangelo, invece che dare spazio a Ciro e Martina.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatrice e scelta di Federico Mastrostefano: "I suoi teatrini li conosco bene"
news VIP Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatrice e scelta di Federico Mastrostefano: "I suoi teatrini li conosco bene"
Amici, l'annuncio inaspettato di un ex allievo dell'ultima edizione: "Ho bisogno di tempo, sono bloccato da mesi"
news VIP Amici, l'annuncio inaspettato di un ex allievo dell'ultima edizione: "Ho bisogno di tempo, sono bloccato da mesi"
Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi? Spunta un dettaglio che preoccupa i fan della coppia!
news VIP Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi? Spunta un dettaglio che preoccupa i fan della coppia!
Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta? La foto pubblicata dall'ex Velina lascia pochi dubbi
news VIP Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta? La foto pubblicata dall'ex Velina lascia pochi dubbi
Un Posto al Sole Anticipazioni 29 agosto 2025: Niko chiede a Manuela di sposarlo! Lei accetterà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 29 agosto 2025: Niko chiede a Manuela di sposarlo! Lei accetterà?
Uomini e Donne, Giovanna Abate svela alcuni retroscena inediti poi parla di Giulio Raselli e Sammy Hassan
news VIP Uomini e Donne, Giovanna Abate svela alcuni retroscena inediti poi parla di Giulio Raselli e Sammy Hassan
Temptation Island, la torta di compleanno di Gabriela Chieffo è virale: la figuraccia non passa inosservata!
news VIP Temptation Island, la torta di compleanno di Gabriela Chieffo è virale: la figuraccia non passa inosservata!
Gianluigi Nuzzi teme il confronto con Alberto Matano? Come ha commentato il presentatore di Dentro la Notizia
news VIP Gianluigi Nuzzi teme il confronto con Alberto Matano? Come ha commentato il presentatore di Dentro la Notizia
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV