Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri

News VIP

Un fan su Instagram fa una commento su Martina De Ioannon con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno perde le staffe. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, Ciro Solimeno ha sbottato sui social contro il commento di un utente di Instagram. Ma cosa ha scritto? C’entrano Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Ecco lo sfogo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta su Instagram

Sono passati otto mesi da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, scegliendo di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a Ciro Solimeno. La coppia sta vivendo una bellissima storia d’amore, con tanto di convivenza, ma ci sono sempre commenti negativi da parte di chi ancora non si è arreso all’idea che la bella romana abbia scelto il giovane partenopeo come fidanzato. Nel frattempo, Gianmarco Steri è diventato tronista a sua volta e ha concluso il percorso insieme a Cristina Ferrara.

Questa coppia è stata immediatamente tanto chiacchierata perché in pochi credevano che sarebbe durata. E infatti ecco che, proprio pochi giorni fa, Gianmarco e Cristina hanno ufficializzato la rottura sui social e i fan dell’ex corteggiatrice già la vorrebbero come tronista. Insomma, Gianmarco è tornato ufficialmente single e così qualche fan nostalgico, che pensa ancora al percorso del romano insieme a Martina, ha commentato una foto dell’ex tronista romana dichiarando che ora può finalmente tornare da Steri. Un commento che non è passato inosservato a Ciro, il quale questa volta ha replicato per le rime per difendere la sua storia d’amore. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Ciro difende la sua love story con Martina

Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara ed è tornato ufficialmente single. Il pubblico di Uomini e Donne sapeva che sarebbe successo dato che la coppia non è mai stata vita di buon occhio a causa delle loro evidenti differenze. Così, pensando alla storia di Gianmarco nello studio del dating show di Maria De Filippi qualche nostalgico del suo percorso con Martina de Ioannon ha commentato sperando di vederli presto insieme come coppia. Ciro Solimeno, sempre attento a proteggere la sua love story con l’ex tronista romana, ha sbottato scrivendo:

“Sono 8 mesi che siamo fidanzati... ancora che parlate di terze persone, da mo che ha fatto la sua scelta”.

Immediata la replica dei fan della coppia che hanno dato ragione a Ciro. Il giovane partenopeo, nel corso dei mesi, ha dovuto replicare a diverse accuse e spesso si è sfogato quando sul web sono circolate indiscrezioni fittizie sulla sua relazione. Cosa ne pensate di questa reazione?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.