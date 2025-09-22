TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri

Irene Sangermano

Un fan su Instagram fa una commento su Martina De Ioannon con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno perde le staffe. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri

Nelle ultime ore, Ciro Solimeno ha sbottato sui social contro il commento di un utente di Instagram. Ma cosa ha scritto? C’entrano Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Ecco lo sfogo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta su Instagram

Sono passati otto mesi da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, scegliendo di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a Ciro Solimeno. La coppia sta vivendo una bellissima storia d’amore, con tanto di convivenza, ma ci sono sempre commenti negativi da parte di chi ancora non si è arreso all’idea che la bella romana abbia scelto il giovane partenopeo come fidanzato. Nel frattempo, Gianmarco Steri è diventato tronista a sua volta e ha concluso il percorso insieme a Cristina Ferrara.

Questa coppia è stata immediatamente tanto chiacchierata perché in pochi credevano che sarebbe durata. E infatti ecco che, proprio pochi giorni fa, Gianmarco e Cristina hanno ufficializzato la rottura sui social e i fan dell’ex corteggiatrice già la vorrebbero come tronista. Insomma, Gianmarco è tornato ufficialmente single e così qualche fan nostalgico, che pensa ancora al percorso del romano insieme a Martina, ha commentato una foto dell’ex tronista romana dichiarando che ora può finalmente tornare da Steri. Un commento che non è passato inosservato a Ciro, il quale questa volta ha replicato per le rime per difendere la sua storia d’amore. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Ciro difende la sua love story con Martina

Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara ed è tornato ufficialmente single. Il pubblico di Uomini e Donne sapeva che sarebbe successo dato che la coppia non è mai stata vita di buon occhio a causa delle loro evidenti differenze. Così, pensando alla storia di Gianmarco nello studio del dating show di Maria De Filippi qualche nostalgico del suo percorso con Martina de Ioannon ha commentato sperando di vederli presto insieme come coppia. Ciro Solimeno, sempre attento a proteggere la sua love story con l’ex tronista romana, ha sbottato scrivendo:

“Sono 8 mesi che siamo fidanzati... ancora che parlate di terze persone, da mo che ha fatto la sua scelta”.

Immediata la replica dei fan della coppia che hanno dato ragione a Ciro. Il giovane partenopeo, nel corso dei mesi, ha dovuto replicare a diverse accuse e spesso si è sfogato quando sul web sono circolate indiscrezioni fittizie sulla sua relazione. Cosa ne pensate di questa reazione?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Tale e Quale Show, Loretta Goggi senza filtri a Domenica In: "Carlo Conti non l'ho più sentito"
news VIP Tale e Quale Show, Loretta Goggi senza filtri a Domenica In: "Carlo Conti non l'ho più sentito"
Uomini e Donne, Cristina Ferrara prossima tronista? I fan dell'ex corteggiatrice tifano per lei
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara prossima tronista? I fan dell'ex corteggiatrice tifano per lei
Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2025
Temptation Island Anticipazioni: svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone!
news VIP Temptation Island Anticipazioni: svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone!
Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 settembre 2025: Eric non cambia idea, deve farlo e subito!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 settembre 2025: Eric non cambia idea, deve farlo e subito!
Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: "Ecco come ho reagito quando ho saputo che sarei stato l'insegnante della D'Urso"
news VIP Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: "Ecco come ho reagito quando ho saputo che sarei stato l'insegnante della D'Urso"
Belen Rodriguez compie 41 anni, alla festa di compleanno anche Cecilia mentre di Ignazio Moser nessuna traccia
news VIP Belen Rodriguez compie 41 anni, alla festa di compleanno anche Cecilia mentre di Ignazio Moser nessuna traccia
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV