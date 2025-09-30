Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo

News VIP

Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani su Instagram. Le parole della dama del trono over di Uomini e Donne l'hanno colpita, ecco perché.

Martina De Ioannon scatena ancora di più il gossip sulla presunta rottura con Ciro Solimeno. Su Instagram, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato il messaggio ricevuto da Gemma Galgani, che sembra volerle dare conforto in un momento no. I fan, tuttavia, attaccano la romana: sta cercando di fare hype sulla crisi per farsi pubblicità sui social.

Uomini e Donne, Martina riceve un messaggio da Gemma

Problemi in paradiso tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Negli ultimi giorni si è parlato di crisi e rottura tra i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, a seguito di una serie di segnalazioni che hanno messo in dubbio la relazione. Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne, Martina e Ciro si sono trovati più volte a difendere la loro storia d’amore, ma il fatto che si mostrassero sempre uniti e sempre insieme aveva in qualche modo consolato i loro fan, certi che la relazione procedesse a gonfie vele.

Da qualche settimana, tuttavia, la situazione è precipitata tra l’avvistamento di Martina in compagnia di Gianmarco Steri in un noto locale di Roma, lo stesso nel quale l’ex tronista si è inconsapevolmente ritrovata con Cristina Ferrara a pochi metri da lei, poi Ciro da solo in un altro locale romano e la distanza social. Insomma, una sequela di indizi che hanno portato il pubblico del dating show di Maria De Filippi a pensare che la crisi ci fosse e fosse anche piuttosto importante. Come se non bastasse poi, Martina ha voluto dare rilevanza su Instagram ad un gesto d’affetto di Gemma Galgani, l’iconica dama del trono over, che le ha scritto un pensiero molto sentito ma anche molto particolare, dato che sembra implicitamente confermare la crisi con Ciro.

Uomini e Donne, Gemma consola Martina!

Mentre tutti su Instagram parlano della fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno mentre i diretti interessati continuano a tacere, non dando spiegazioni nonostante le insistenze del pubblico di Uomini e Donne desideroso di sapere, Gemma Galgani scrive all’ex tronista romana. La dama torinese si affeziona sempre molto ai tronisti in carica, ai quali fa un po’ da consigliera - anche se questo può sembrare ironico dato che sono quindici anni che è presente in studio senza aver ancora concluso nulla - e così Gemma deve aver fiutato l’aria di burrasca e ha scritto a Martina delle parole molto sentite.

"Ti vedrei solo per abbracciarti e per darti tanto affetto, senza nessuna parola”.

Il pensiero di Galgani è stato ricondiviso da Martina nelle sue Ig Stories e questo ha infastidito non poco i fan della romana, che hanno accusato l’ex tronista di star deliberatamente giocando con il dubbio della rottura con Ciro comportandosi in questo modo, ovvero disseminando indizi per poi tacere. Insomma, Martina e Ciro stanno facendo hype per far parlare di loro, secondo voi?

