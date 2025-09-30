TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo

Irene Sangermano

Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani su Instagram. Le parole della dama del trono over di Uomini e Donne l'hanno colpita, ecco perché.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ringrazia Gemma Galgani: cosa è successo

Martina De Ioannon scatena ancora di più il gossip sulla presunta rottura con Ciro Solimeno. Su Instagram, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato il messaggio ricevuto da Gemma Galgani, che sembra volerle dare conforto in un momento no. I fan, tuttavia, attaccano la romana: sta cercando di fare hype sulla crisi per farsi pubblicità sui social.

Uomini e Donne, Martina riceve un messaggio da Gemma

Problemi in paradiso tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Negli ultimi giorni si è parlato di crisi e rottura tra i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, a seguito di una serie di segnalazioni che hanno messo in dubbio la relazione. Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne, Martina e Ciro si sono trovati più volte a difendere la loro storia d’amore, ma il fatto che si mostrassero sempre uniti e sempre insieme aveva in qualche modo consolato i loro fan, certi che la relazione procedesse a gonfie vele.

Da qualche settimana, tuttavia, la situazione è precipitata tra l’avvistamento di Martina in compagnia di Gianmarco Steri in un noto locale di Roma, lo stesso nel quale l’ex tronista si è inconsapevolmente ritrovata con Cristina Ferrara a pochi metri da lei, poi Ciro da solo in un altro locale romano e la distanza social. Insomma, una sequela di indizi che hanno portato il pubblico del dating show di Maria De Filippi a pensare che la crisi ci fosse e fosse anche piuttosto importante. Come se non bastasse poi, Martina ha voluto dare rilevanza su Instagram ad un gesto d’affetto di Gemma Galgani, l’iconica dama del trono over, che le ha scritto un pensiero molto sentito ma anche molto particolare, dato che sembra implicitamente confermare la crisi con Ciro.

Uomini e Donne, Gemma consola Martina!

Mentre tutti su Instagram parlano della fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno mentre i diretti interessati continuano a tacere, non dando spiegazioni nonostante le insistenze del pubblico di Uomini e Donne desideroso di sapere, Gemma Galgani scrive all’ex tronista romana. La dama torinese si affeziona sempre molto ai tronisti in carica, ai quali fa un po’ da consigliera - anche se questo può sembrare ironico dato che sono quindici anni che è presente in studio senza aver ancora concluso nulla - e così Gemma deve aver fiutato l’aria di burrasca e ha scritto a Martina delle parole molto sentite.

"Ti vedrei solo per abbracciarti e per darti tanto affetto, senza nessuna parola”.

Il pensiero di Galgani è stato ricondiviso da Martina nelle sue Ig Stories e questo ha infastidito non poco i fan della romana, che hanno accusato l’ex tronista di star deliberatamente giocando con il dubbio della rottura con Ciro comportandosi in questo modo, ovvero disseminando indizi per poi tacere. Insomma, Martina e Ciro stanno facendo hype per far parlare di loro, secondo voi?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede
Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''
news VIP Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''
Grande Fratello, pagelle puntata del 29 settembre, Simona Ventura 9, Ascanio Pacelli 8, Donatella 8, Jonas 5
news VIP Grande Fratello, pagelle puntata del 29 settembre, Simona Ventura 9, Ascanio Pacelli 8, Donatella 8, Jonas 5
Tale e Quale Show, Tony Maiello: "Non temo la giuria. Sanremo? Per me significherebbe chiudere..."
news VIP Tale e Quale Show, Tony Maiello: "Non temo la giuria. Sanremo? Per me significherebbe chiudere..."
Buongiorno, Mamma! 3: la terza puntata ci aspetta stasera, 30 settembre 2025. Ecco le anticipazioni
anticipazioni TV Buongiorno, Mamma! 3: la terza puntata ci aspetta stasera, 30 settembre 2025. Ecco le anticipazioni
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2025
Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre
news VIP Grande Fratello, DIRETTA della prima puntata di lunedì 29 settembre
Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"
news VIP Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV