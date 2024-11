Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Mi vedono come un uomo bello e impossibile"

News VIP

L'ex corteggiatore di Ida Platano, oggi nel parterre dell'over di Uomini e Donne, Mario Cusitore, si è raccontato a cuore aperto alla rivista dedicata al programma.

"Di me nessuno ha capito che in realtà sono un libro aperto e che gli errori che ho fatto non sono stati mancanze di rispetto!. Con queste parole, Mario Cusitore mette un punto alle polemiche che hanno accompagnato la fine del trono di Ida Platano, raccontandosi a cuore aperto al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Non ho intenzione di coprire il tatuaggio per Ida, resterà sulla mia pelle perché è stata una scelta sentita"

Tornato a Uomini e Donne in veste di cavaliere, il giocatore di basket partenopeo ha deciso di svelarsi, partendo dal suo passato familiare.

"Mia madre mi ha avuto a sedici anni - ha raccontato Cusitore -siamo cresciuti insieme. La mia non è stata un'infanzia felice a causa del non rapporto con mio padre e mio fratello. Non ho avuto una bellissima infanzia, tanto che non ho ricordi particolarmente significativi da condividere. Ho pianto molto per questa mancanza di rapporto. Adesso credo di essermi raffreddato o forse semplicemente ho finito le lacrime per loro. Con mia mamma ho un rapporto bellissimo, cerco sempre di regalarle dei sorrisi quando possibile, perché è una donna che ha avuto molte mancanze: non sa cosa voglia dire fare un tuffo al mare, non ha mai visto la neve, non ha mai viaggiato. Forse è proprio nelle mancanze che ci somigliamo, d'altronde anche a me è mancato tanto; non ho mai fatto un tuffo al mare dalle spalle di mio padre, una passeggiata con mio fratello"

Cresciuto in fretta anche grazie alla pallacanestro, che l'ha portato da giovanissimo a vivere da solo lontano da casa, Mario non è stato un "ragazzo fortunato" in amore:

"Da piccolo le ragazzine neanche mi guardavano, e ho avuto solo una relazione importante in tutta la mia vita che, tra tira e molla e diversi problemi, mi ha segnato per sempre"

Oggi, più consapevole anche grazie alla forza che è riuscito a ottenere, quasi si stupisce del suo successo con le donne. Mario, lo scorso anno è stato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore e quest'anno è tornato come cavaliere.

In realtà credo mi si addicesse di più il ruolo di corteggiatore, questo al di là del sentimento che piano piano sono arrivato a provare. Non mi dispiaceva neanche dover aspettare per vedere cosa sarebbe successo in puntata, se sarei stato scelto per un'esterna o meno. Adesso è tutto più diretto, non meno bello ma certamente diverso"

Il cavaliere partenopeo ha spiegato quali sono stati i motivi per cui ha accettato di tornare nel dating show:

"Dopo l'invito di Gianni avevo davvero bisogno di riflettere. Ci ho pensato qualche giorno e ho capito che era giusto per me stesso rimettermi in gioco, mostrare un Mario diverso, darmi la possibilità di vivere le frequentazioni in maniera più diretta, chiarendo anche un'eventuale discussione al telefono senza dover per forza attendere la puntata o l'esterna.."

"Io sono una persona molto spontanea, un libro aperto, che non sono costruito. E soprattutto non hanno capito che i miei errori, se cosi vogliamo chiamarli, sono stati dettati dalla mala gestione di certe situazioni e da un tantino di leggerezza, mai dalla mancanza di rispetto verso la persona che avevo di fronte"

Lo speaker campano ha parlato anche della difficoltà da giovane ad avere un rapporto sereno con le ragazze.

"Non mi degnavano di uno sguardo. Ho vissuto per quasi sei anni una storia d'amore molto travagliata. Sono stato lasciato e ripreso più volte, sono stato tradito. A causa di questa storia sono caduto in depressione e ho fatto un percorso psicologico molto importante per recuperare l'auostima che non avevo più. Grazie a questa storia complessa sono diventato l'uomo che sono ora, e Uomini e Donne mi ha aiutato tantissimo a riprendermi e far uscire un lato di me molto forte, anche attraverso le discussioni avute in studio"

Parlando del tatuaggio fatto per Ida, Mario ha dichiarato:

"No, non ho intenzione di coprirlo, resterà sulla mia pelle perché è stata una scelta sentita."

Nel parterre dell'over, Cusitore è molto corteggiato. Parlando di questo, il cavaliere ha commentato:

"Forse per l'aspetto fisico, il fatto che sono un uomo giovanile o che oggi sono abbastanza sicuro di me e determinato. In molte mi definiscono "un malessere" che credo voglia dire "bello e impossibile" , ma non mi riconosco affatto in questo aggettivo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.