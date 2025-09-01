Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal cast del trono over: le fan insorgono

News VIP

Le fan di Mario Cusitore sono furiose per l’esclusione del cavaliere napoletano dal cast di Uomini e Donne. Ecco cosa scrivono sui social.

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare ma, nel frattempo, negli studio Elios vanno in scena le prime registrazioni. Mario Cusitore è tra i grandi assenti e sembra proprio che la redazione questo anno non lo abbia richiamato. Insorgono, dunque, le fan dell’ex cavaliere napoletano.

Uomini e Donne, le Fan di Mario Cusitore furiose

Nel corso delle ultime due edizioni di Uomini e Donne, Mario Cusitore è stato senza dubbio tra i grandi protagonisti, prima come corteggiatore di Ida Platano, poi come cavaliere nel parterre del trono over. Una cosa, tuttavia, è chiara a chiunque riesca ad essere oggettivo: Mario non cerca l’amore in tv. Il cavaliere, infatti, ha intrecciato rapporti sporadici e poco profondi, pronto a cogliere il piacere del momento e meno la fatica della comunicazione interpersonale per creare legami sani e duraturi, finendo piuttosto sempre al centro di numerose segnalazioni, come quella che è costata il trono al tronista Alessio Pecorelli.

Così, Mario ha lasciato il programma ma ha sempre ammesso di volere al più presto la chiamata della redazione per tornare davanti le telecamere in trasmissione. Questa chiamata, tuttavia, non è ancora arrivata dato che, proprio in questi giorni, si sono tenute le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne con Tina furiosa, poi la presentazione dei due nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, e l’assenza di Mario nel parterre del trono over.

Insomma, Cusitore ci sperava ma del resto non ha nascosto di sperare anche nella chiamata del Grande Fratello, segno appunto che non è l’amore che sta cercando a Uomini e Donne. Si dice, inoltre, che poche settimane fa ci provasse spudoratamente con Lucia Ilardo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, nella speranza proprio di creare hype e tornare al centro delle indiscrezioni.

Uomini e Donne, Mario fuori dal trono over

Nonostante sia chiaro che le intenzioni di Mario Cusitore non siano pure e che la sua presenza a Uomini e Donne non sarebbe di certo per trovare l’amore della sua vita - ma del resto lo hanno fatto tantissimi prima di lui, dunque perché meravigliarsi - le fan del partenopeo sono furiose. Questo anno, infatti, Mario non è nel cast del trono over, almeno per il momento, nonostante avesse fatto sapere che avrebbe avuto molto interesse a tornare come protagonista fisso della trasmissione di Maria De Filippi.

Manca anche Ida Platano, a Roma nei giorni delle registrazioni, ma semplicemente per coincidenza nonostante si dica che la dama sia pronta a fare il suo ingresso trionfale verso la metà della stagione, dopo che avrà risolto alcune questioni lavorative. Le fan di Mario hanno scritto direttamente al cavaliere ammettendo di sentire la sua mancanza e di volerlo vedere nuovamente a Uomini e Donne. A noi dispiace dire che sono le uniche, con tutta probabilità.

