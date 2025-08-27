Uomini e Donne, Margherita Aiello e Mario Cusitore assenti a sorpresa

News VIP

Nel corso delle prime registrazioni di Uomini e Donne ci sono stati alcuni assenti a sorpresa nel trono over. Ecco chi.

Si sono tenute poche ore fa le prime registrazioni di Uomini e Donne e le Anticipazioni ci hanno rivelato due grandi assenti nel parterre del trono over. Margherita Aiello e Mario Cusitore, infatti, non erano nello studio mentre Giuseppe Molonia ha stupito, lasciando per amore.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia lascia per amore

Le prime Anticipazioni di Uomini e Donne sono finalmente arrivate e il pubblico del dating show di Canale 5 non potrebbe essere più elettrizzato all’idea di rivedere il programma in tv. Nel parterre del trono over torna Gemma Galgani, che litiga subito con Arcangelo nonostante le buone intenzioni del cavaliere, poi anche Gloria Nicoletti dopo la fine della sua relazione con Guido Ricci, e spunta un noto ex tronista di Uomini e Donne ora cavaliere alla ricerca dell’amore. In studio torna anche Giuseppe Molonia insieme a Rosanna Siino per parlare della fine della loro relazione.

I due protagonisti del trono over hanno provato a farla funzionare ma la storia è naufragata dopo poche settimane e, secondo le Anticipazioni, i presenti in studio attaccheranno Rosanna accusandola di non essere mai stata realmente innamorata di Giuseppe, e di averlo solo preso in giro. Alla fine di questo confronto, poi, ci sarà un colpo di scena. Giuseppe annuncia di essersi fidanzato e lascia Uomini e Donne, mentre Siino resta nel parterre delle dame. Mentre Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato non sono tornate come protagoniste del trono classico, facendo una scelta controcorrente rispetto ai soliti protagonisti di questo format, il pubblico ha notato due grandi assenti nel trono over. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, Mario e Margherita assenti

Dopo essersi presa il suo spazio nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, lasciando lo studio al fianco di Denis Bogoncelli, Margherita Aiello è tornata al centro delle polemiche dopo la loro rottura burrascosa. Nonostante sia tornata, dunque single, la dama non era presente nel corso delle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Altro grande assente è Mario Cusitore, nonostante abbia detto centinaia di volte di voler tornare davanti le telecamere.

Perché di questo parliamo, siamo onesti, l’amore il cavaliere partenopeo non crediamo sia strettamente propenso a trovarlo. La conferma? Pochi giorni fa, Cusitore è stato avvistato mentre ci provava spudoratamente con Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island e chi siamo noi per non sospettare che tutto questo sia stato fatto per creare hype, più che per piacere della bella bionda. Non sappiamo ovviamente, se le cose cambieranno nel corso del programma ma, per ora, la redazione non ha voluto dare altro spazio a Mario.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.