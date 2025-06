Uomini e Donne, Marcello Messina sbotta e difende la sua relazione con Giada Rizzi: cosa è successo

News VIP

Una segnalazione sulla sua love story con Giada Rizzi fa perdere la pazienza a Marcello Messina. Lo sfogo dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Marcello Messina e Giada Rizzi hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, intraprendendo quasi subito la convivenza e ad oggi formano una bellissima famiglia, con i figli dell’ex dama del trono over. Quando sul web è arrivata una segnalazione pungente sulla loro love story, Marcello ha immediatamente replicato senza nascondere il suo fastidio.

Uomini e Donne, Marcello e Giada in crisi?

Protagonista molto amato dal pubblico di Uomini e Donne, Marcello Messina ha finalmente trovato la donna giusta per lui. Il cavaliere è tornato nello studio del dating show di Maria De Filippi dopo qualche delusione e storia d’amore finita male, ed è stato immediatamente colpito da Giada Rizzi. Tra i due è nata un’intesa speciale e così la coppia ha lasciato lo studio commuovendo il pubblico e i presenti. Marcello e Giada hanno deciso di intraprendere praticamente da subito una convivenza con i figli della bella dama, che hanno accolto nel migliore dei modi il nuovo compagno della madre. Marcello ha saputo farsi volere bene e questo non è scontato, anzi piuttosto ammirevole.

Tutto sembra andare per il meglio tra loro anche se, nelle ultime ore, Lorenzo Pugnaloni ha parlato di diverse coppie in crisi come Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea, e ha riportato anche una segnalazione su Marcello e Giada. Secondo l’esperto di gossip, infatti, i due sarebbero in crisi e starebbero giocando sulla situazione per creare hype, accusandoli di essere due falsi che ricamano sulla loro love story e che annunceranno di essere tornati single a settembre, nella speranza di essere richiamato dalla redazione. Insomma, accuse pesanti nei confronti dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, che Marcello non ha lasciato correre con facilità. Ecco la replica piccata del torinese su Instagram.

Uomini e Donne, Marcello difende la relazione con Giada

Quando una coppia che si forma in televisione inizia a condividere quasi quotidianamente momenti insieme, vacanze e attimi quotidiani sui social, diventa allarmante non vedere per qualche settimana aggiornamenti significativi e così il popolo del web si convince che ci sia una crisi. Recentemente Raffaella Scuotto ha sbottato, accusata di essere in crisi con Brando Ephrikian semplicemente perché si è concessa una serata con amici in discoteca. Allo stesso modo, il pubblico si è allarmato non vedendo più insieme Marcello Messina e Giada Rizzi e Lorenzo Pugnaloni ha sganciato una bomba sulla coppia. L’ex protagonista del trono over, tuttavia, non è rimasto in silenzio e ha risposto per le rime.

“Io non gioco con sentimenti, salute, lavoro e con i valori. Ecco il mio silenzio, vai a lavorare”.

Queste le graffianti parole di Marcello nelle sue Ig Stories. Insomma, il cavaliere ha assicurato che la relazione con Giada procede a gonfie vele, ma soprattutto ha negato di giocare con questa relazione solo per poter tornare sul piccolo schermo, difendendosi dalle accuse e, soprattutto, difendendo la sua storia d’amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.