Uomini e Donne, Raffaella Scuotto sbotta sui social: nessuna crisi con Brando Ephrikian

News VIP

Raffaella Scuotto e Brando Ephirkian sono in crisi? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne mette tutti a tacere.

Tra le coppie del trono classico più amate degli ultimi anni, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono senza dubbio in cima alla lista dei fan di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, tuttavia, vedendo la bella ex corteggiatrice in discoteca senza il suo fidanzato, i fan si sono allarmati e lei ha sbottato sui social, stanca di dover dare logiche spiegazioni.

Uomini e Donne, Raffaella e Brando: che succede?

Nel corso di oltre un ventennio si sono formate tante coppie nello studio di Uomini e Donne, alcune delle quali sono rimaste nel cuore degli spettatori. Negli ultimi anni, tuttavia, i protagonisti del trono classico sono stati sempre più deludente ed è stato difficile per il pubblico immedesimarsi davvero in un percorso. Brando Ephrikian rappresenta una bella eccezione e così la sua scelta è stata vista da tantissimi spettatori ma, soprattutto, ancora oggi la coppia che ha formato con Raffaella Scuotto attira tantissimi sostenitori.

Per la giovanissima coppia, tuttavia, non è stata tutta rose e fiori dato che dopo pochi mesi di relazione a distanza, Raffaella ha preso le distanze dal suo fidanzato facendo intuire che ci fossero state delle gravi mancanze di rispetto nei suoi confronti, così come riportato dagli esperti di gossip certi che la ragazza fosse stata tradita più volte. Poi, dopo qualche settimana di silenzio, Brando e Raffaella hanno ripreso a vedersi in segreto per poi comunicare ufficialmente di essere tornati a fare coppia fissa. Con questi precedenti non esattamente felici, i fan della coppia del trono classico di Uomini e Donne è molto attenta ad ogni dettaglio, come a prevedere da un momento all’altro una nuova rottura. E così, pochi giorni fa, quando Raffaella si è mostrata in discoteca da sola con alcuni amici, si sono scatenate voci sulla loro ipotetica crisi di coppia. Voci alle quali la corteggiatrice ha replicato immediatamente piuttosto infastidita.

Uomini e Donne, Raffaella difende la sua relazione con Brando

In questo periodo si parla molto delle ipotetiche crisi delle coppie di Uomini e Donne, come quella di Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea che sono sempre più distanti e freddi sui social. Ma questo riguarda veramente anche Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? I due ex protagonisti del trono over hanno una relazione a distanza e cercando di farla funzionare nonostante le difficoltà e la loro giovane età. Quando i fan hanno accusato l’ex corteggiatrice di star nascondendo qualcosa, essendo andata in discoteca con i suoi amici, lei ha sbottato spiegando:

"Vedo che nel mondo c'è poca libertà personale quando si sta in una relazione, quindi è strano quando si vive la propria libertà anche a distanza, ho sempre ritenuto opportuno e necessario vivere la propria vita, sempre portando rispetto all'altra persona. Io lascio parlare”.

Insomma, niente crisi ma semplicemente la voglia di Raffaella di trascorrere una serata diversa con i suoi amici, ballando e divertendosi. I fan di Uomini e Donne talvolta possono essere molto allarmisti ma è anche vero che ormai tramite i social è facile lanciare un messaggio sbagliato e, non vedendola avvezza a questo tipo di intrattenimento con i suoi amici, ma l’ipotesi è ovviamente infondata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.