Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea in crisi? La segnalazione

Appaiono sempre meno insieme Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea, coppia innamorata del trono over di Uomini e Donne, che ora fa venire qualche dubbio su una possibile crisi.

Tra le coppie più affiatate che questo anno hanno lasciato mano nella mano lo studio di Uomini e Donne, c’è quella composta da Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. Nelle ultime settimane, tuttavia, i due appaiono sempre più distanti sui social e sembra che ci sia aria di crisi. Ecco tutti i dettagli sulla segnalazione.

Uomini e Donne, Barbara e Ruggero distanti

Questo è stato davvero un anno positivo per le coppie di Uomini e Donne, soprattutto per quelle del trono over che sono state tantissime . Mentre alcuni protagonisti si sono già detti addio come nel caso di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, che sembravano essere molto presi dal rapporto, altre coppie resistono al tempo e alle difficoltà di relazioni a distanza e progetti lavorativi molto diversi. Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea sono stati vittima di un vero e proprio colpo di fulmine all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, e da allora non si sono più lasciati pur scegliendo di non intraprendere da subito una convivenza totale, bensì trascorrendo la maggior parte del tempo insieme lasciandosi qualche giorni di libertà per non forzare il rapporto.

Barbara e Ruggero sono stati ospiti anche dello studio di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin, per poi tornare ad aggiornare i loro fan su Instagram con foto e video. Insomma, sembrava andasse tutto per il meglio per questa coppia felice, almeno fino a qualche settimana fa. Barbara è senza dubbio molto meno presente sui social a causa di un grave problema in famiglia, un incidente gravissimo che ha coinvolto la sorella e le cui condizioni di salute sono appesa ad un filo. I fan di Barbara le sono stati molto vicino, ma possiamo dire lo stesso di Ruggero? Ecco che arriva una segnalazione interessante in merito.

Uomini e Donne, crisi per Barbara e Ruggero?

Dopo tanti mesi trascorsi insieme senza mai dare modo a nessuno di sospettare che vi fosse un qualsiasi tipo di problematica, Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea stanno allarmando il pubblico di Uomini e Donne nelle ultime settimane. C’è, infatti, ci ha fatto notare a Lorenzo Pugnaloni che sono tanti giorni che Ruggero non parla mai della sua fidanzata e che la coppia non appare insieme sui social. Fermo restando che non sia obbligatorio fare tutte queste cose solo per compiacere il pubblico e che Barbara è molto presa dalla delicata situazione di salute della sorella, è effettivamente bizzarro questo repentino cambiamento della coppia nel loro modo di mostrarsi.

C’è chi crede sia solo un momento di crisi passeggera, data appunto anche dalla particolare situazione che la dama sta vivendo, ma c’è anche chi sobilla che Ruggero non sia stato mai innamorato della dama e che l’abbia usata per via della sua grande popolarità tra il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Da parte dei diretti interessati, almeno per il momento, ancora nessuna conferma o smentita.

