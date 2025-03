Uomini e Donne, la verità di Riccardo Sparacciari: "Nessuno ha costretto Chiara Pompei ad abbandonare il trono!"

News VIP

Riccardo Sparacciari rompe il silenzio sui social e racconta tutta la sua verità sul rapporto con Chiara Pompei dopo la decisione di quest'ultima di abbandonare il trono di Uomini e Donne.

Chiara Pompei ha deciso di abbandonare Uomini e Donne dopo il confronto con Riccardo Sparacciari, ragazzo che aveva frequentato prima di accettare la proposta della redazione di salire sul trono. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il diretto interessato, che ha deciso di intervenire sui social e raccontare la sua verità.

Riccardo vuota il sacco sul rapporto con Chiara

Il trono di Chiara Pompei è stato forse uno dei più brevi della storia di Uomini e Donne. A pochi giorni dalla sua presentazione, infatti, la giovane tronista ha deciso di abbandonare la trasmissione per proseguire fuori la sua conoscenza con Riccardo Sparacciari, il ragazzo che l'ha smascherata portando alla luce una serie di situazioni e fatti relativi alla loro frequentazione.

Dopo Chiara, che è tornata sui social per chiarire la sua posizione dopo il frettoloso epilogo del suo trono, anche Riccardo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti. "Voglio fare un po’ di chiarezza sulla situazione" ha esordito il ragazzo sulla sua pagina ufficiale Instagram per poi chiarire la sua posizione nei confronti dell'ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e difenderla dalle accuse:

Voglio precisare che non ho mai detto di essere il fidanzato di Chiara. Voglio chiedere scusa a lei per come sono andate le cose e per il mio comportamento impulsivo e sicuramente anche egoista, dato che ho pensato solamente a me stesso vedendola li e non sopportando tutto quanto. Chiedo scusa anche a tutti quelli che hanno assistito al teatrino. Molte persone dicono che il trono sia stato premeditato, ma non è così. Chiara è davvero come si è presentata e mostrata prima che accadesse tutto ciò. Mi dispiace che non sia stato possibile dimostrarlo.

Dopo essersi scusato con Chiara e il pubblico di Uomini e Donne, Riccardo ci ha tenuto a spiegare di non averla costretta a lasciare il trono, anzi. Il ragazzo ha chiarito di aver fatto un solo provino per partecipare a Temptation Island e di non aver mai voluto sfruttare la ragazza per ottenere lui maggior visibilità:

Nessuno ha costretto Chiara ad abbandonare il trono! Sono stato etichettato come quello che vuole visibilità, quando in realtà ho fatto un provino solo per Temptation, che è stato poi mandato in puntata. Se avessi voluto visibilità, avrei gestito le cose in maniera diversa, andando a corteggiare Chiara, essendo lei la tronista. Ne ho lette di tutti i colori. Spero si riuscirà a fare più chiarezza possibile.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Martedì 4 marzo 2025 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri è uscito dallo studio per rincorrere Francesca, che è rimasta delusa dal fatto che lui non l’abbia portata in esterna dopo il loro bacio. Al contrario, il tronista ha portato fuori Nadia e Cristina. Per quanto riguarda invece l'eliminata Liane, non è tornata in studio, né lui è andata a cercarla.

Spazio poi ai protagonisti del trono over con Sabrina Zago che ha vinto una nuova sfilata. Ospite in studio Alessia Pecchia. La ballerina e allieva della 24esima edizione di Amici ha accompagnato Gianni Speri e Giuseppe nelle performance di una nuova sfida di ballo. È stato presentato un nuovo cavaliere di nome Gabriele e Cristina ha chiuso la conoscenza con Emanuele.

Non sono mancati gli scontri tra Giuseppe e Sabrina dove sono intervenuti anche Tina Cipollari e l'opinionista Gianni. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14,45 su Canale 5.

