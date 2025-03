Uomini e Donne, Chiara Pompei torna sui social e svela: "Vi racconto come sono andate davvero le cose"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei, ha deciso di rompere il silenzio e tornare sui social per svelare cosa è successo tra lei e Riccardo, il ragazzo per il quale ha lasciato il dating show.

Chiara Pompei è stata tronista per brevissimo tempo, nell'ultima edizione di Uomini e Donne: la 23enne romana ha deciso di abbandonare il programma tv di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dopo il confronto con Riccard Sparacciari, ragazzo che Chiara aveva frequentato prima di accettare la proposta della redazione di diventare tronista e che aveva diffuso segnalazioni su di lei, dop che aveva scoperto del suo nuovo percorso in tv. A distanza di qualche giorno dalla diffusione su Witty Tv della registrazione in cui Chiara abbandonava il trono dopo il confronto con Riccardo, l'ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e svelare sui social come sono andate realmente le cose.

Uomini e Donne, Chiara Pompei rompe il silenzio sui social e svela la sua versione dei fatti

Chiara Pompei è tornata sui social e in un lungo video ha anticipato che presto svelerà la sua versione dei fatti, raccontando come sono andate realmente le cose tra lei e Riccardo Sparacciari. L'ex tronista ha annunciato che "non vuole vivere nella menzogna" perché sa di essere una persona vera e che il suo vero io non era venuto fuori nelle registrazioni, perché il contesto televisivo l'aveva messa a disagio: "Mi impappino e perdo le parole che vorrei dire, questa è la cosa che mi è dispiaciuta di più, che non sono riuscita a essere la Chiara che sono".

L'ex protagonista del dating show ha proseguito il suo sfogo rivelando che ha deciso di girare questo video per tutte le persone che hanno iniziato a seguirla da poco e si sono interessate a lei e al suo percorso: "Chi mi conosce lo sa, quindi, sto facendo questo video per le persone che mi hanno iniziato a seguire dal momento in cui si sono interessate alla mia storia" ha proseguito Chiara nel filmato.

"Se volete sapere la verità, ve la dirò. Vi diro tutto perché non c'è niente di cui debba vergognarmi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, perciò, saprete presto tutto. Altrimenti possiamo continuare a vivere tutti nella menzogna" con questo criptico messaggio l'ex tronista ha concluso il suo intervento, lasciando intendere che presto pubblicherà nuovi contenuti che sveleranno cosa è successo tra lei e Riccardo e probabilmente su ciò che l'ha spinta ad abbandonare il trono.

Uomini e Donne, Chiara Pompei abbandona il trono, ma la puntata non viene trasmessa su Witty Tv

Con un colpo di scena, l'epilogo del trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne non è stato trasmesso in tv, ma su Witty Tv: una scelta che ha sorpreso i fan e che potrebbe essere dipesa da una strategia per rilanciare il sito di contenuti di prodotti Fascino, ma anche per non dare maggiore visibilità alla storia della tronista e di Riccardo Sparacciari. Quest'ultimo ha pubblicato diverse segnalazioni sui social nelle quali rivelava che la tronista si era frequentata con lui fino a poco prima di entrare nel dating show e l'aveva sbugiardata perché non voleva che Chiara ingannasse la redazione e il programma.

La conoscenza tra Chiara e Riccardo era iniziata ad agosto, ma si trattava di una "frequentazione sporadica", limitata - come rivela la tronista - al vedersi la domenica, ma durante tutta la settimana non c'erano messaggi, né alcun tipo di contatti tra loro. La versione di Riccardo è invece leggermente diversa e in studio il ragazzo rivela che erano stati a Malaga qualche giorno e che lui era innamorato e vederla diventare tronista e chiudere con lui l'aveva ferito. Da lì, la decisione di raccontare sui social della loro frequentazione.

Dopo un confronto lontano dalle telecamere, Chiara decide di voler proseguire la conoscenza con Riccardo e rinuncia al trono, sebbene in molti in studio si mostrino perplessi dalla sua decisione.

