Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela: "Non accetterei mai un ex corteggiatore di Gemma"

Da opinionista a tronista di Uomini e Donne: Tina Cipollari apre il suo cuore e parla del suo primo amore, del suo nuovo percorso nel dating show di Canale 5 e della possibilità di vedere Gianni Sperti sul trono.

Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la nuova tronista ha lanciato una frecciata agli ex corteggiatori di Gemma Galgani e parlato della possibilità di vedere il suo collega Gianni Sperti sul trono.

La confessione di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha rilasciato una nuova intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui si è raccontata a cuore aperto. L'amata tronista del dating show di Canale 5 ha parlato della sua nuova esperienza in studio, rivelando qual è stata la follia più grande che un uomo ha fatto per lei. Non solo. Tina non ha perso occasione di lanciare una bella frecciatina a Gemma Galgani, più in particolare ai suoi ex corteggiatori:

Sono cambiate alcune cose. Prima i corteggiatori si facevano conoscere attraverso le esibizioni. Oggi ci sono le esterne che facilitano la conoscenza. Alla fine la formula è quella [...] Non accetterei mai un ex corteggiatore di Gemma Galgani neanche se fosse multimilionario. Nella vita ho sempre puntato in alto. La follia più grande che ha fatto un uomo per me? Darmi la sua carta di credito.

Dopo aver parlato della sua nuova esperienza come tronista del dating show di Maria De Filippi, la Cipollari ha rotto il silenzio sulla possibilità di vedere anche il suo collega Gianni Sperti sul trono. A tal proposito, l'ex storica amatissima opinionista di Uomini e Donne ha svelato quali consigli gli darebbe:

Gianni è un sentimentalone, uno che crede molto all'amore, ai sentimenti. Ecco, il consiglio che gli darei è di non pensare solo all'amore, ma anche alla posizione di chi ti viene a corteggiare, che è molto importante.

Giucas Casella pronto a conquistare Tina Cipollari

Il trono di Tina Cipollari potrebbe prendere presto una piega inaspettata. Con grande sorpresa di tutti, Giucas Casella ha lanciato un vero e proprio appello a Maria De Filippi affinché gli conceda la possibilità di tornare negli studi Elios. L’obiettivo? Conquistare il cuore dell'ex opinionista. Per chi non lo sapesse, i due hanno avuto una storia in passato, dopo aver trascorso qualche tempo insieme alle Maldive.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, Giucas ha infatti rivelato tutte le sue intenzioni per riconquistare la nuova tronista di Uomini e Donne: "Fammi venire in studio. Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me". Gli attuali ma anche i futuri corteggiatori di Tina Cipolla sembrano non essere un problema per lui, anzi. L’ex discusso concorrente della versione Vip del Grande Fratello ha lanciato una frecciatina ai suoi rivali in amore, sostenendo che il lusso e la ricchezza non sono aspetti importanti per costruire una relazione: "Se poi ci sono anche i soldi, meglio! Ma l’importante è la passione".

Maria deciderà di dare questa opportunità a Giucas? E soprattutto come reagirà la Cipollari? Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

