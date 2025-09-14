TGCom24
Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta

Eleonora Gasparini

La velina mora dell'ultima stagione di Striscia la Notizia, Beatrice Coari, ha ritrovato l'amore con l'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, Alessandro Graziani.

Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta

È scoppiato l'amore tra due noti personaggi del piccolo schermo. Stiamo parlando della velina mora dell'ultima stagione di Striscia la Notizia, Beatrice Coari, e dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, Alessandro Graziani.

Beatrice Coari esce allo scoperto: il fidanzato è un ex volto di Uomini e Donne!

Sono ormai diversi mesi che si parla del futuro di Striscia la Notizia, che al momento è stato fatto fuori dai Palinsesti Mediaset. Si era vociferato di un ritorno in autunno inoltrato ma Pier Silvio Berlusconi, forte del successo travolgente de La ruota della fortuna di Gerry Scotti, pare abbia deciso di fare a meno del tg satirico di Antonio Ricci, che per quasi quarant’anni ha tenuto compagnia agli italiani.

In attesa di scoprire il destino di Striscia la Notizia, Beatrice Coari è finita al centro dell'attenzione mediatica per la sua attuale situazione sentimentale. L'ex velina mora dell'ultima stagione del tg satirico di Canale 5 ha deciso di uscire allo scoperto e rendere nota a tutti la sua storia d'amore con un ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island.

Beatrice Coari e Alessandro Graziani fidanzati

È ufficiale! La velina mora Beatrice Coari è fidanzata con un ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. Si tratta di Alessandro Graziani, tentatore di Serena Enardu nell'edizione Vip del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e corteggiatore di Giovanna Abate nel dating show di Maria De Filippi. Amatissimo dal pubblico di Canale 5, ma alla fine scartato dalla tronista, che aveva preferito abbandonare il trono in compagnia di Sammy Hassan.

La conferma è arrivata direttamente da una foto pubblicata sui social dalla velina mora dell'ultima stagione di Striscia la Notizia. Scatto, in cui i due si mostrano in spiaggia abbracciati e innamorati, prontamente ripreso dall'esperta di gossip Deianira Marzano: "Nuova coppia.. lei è Beatrice Coari ex velina di striscia, lui è Alessandro Graziani gioca a pallavolo e aveva fatto uomini e donne e temptation anni fa.. corteggiava Giovanna Abate".

Leggi anche Gaia Gigli smentisce il flirt con Raimondo Todaro

Una notizia che ha entusiasmato e spiazzato tutti i fan di Uomini e Donne e Temptation Island, visto che gli amanti del gossip erano rimasti alla frequentazione del pallavolista con Letizia Paternoster. Arriverà una conferma anche da parte di Alessandro? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Seguici su Google News
