Uomini e Donne, Gaia Gigli: nessun flirt con Raimondo Todaro, nel suo cuore c'è il fratello di una ex gieffina
Uomini e Donne, Gaia Gigli: nessun flirt con Raimondo Todaro, nel suo cuore c'è il fratello di una ex gieffina

Irene Sangermano

Gaia Gigli, ex protagonista di Uomini e Donne, conferma di non avere un flirt con Raimondo Todaro ma finisce in un nuovo gossip: frequenta il fratello di una ex gieffina.

Finita al centro dei pettegolezzi nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice Gaia Gigli conferma di non avere un flirt con Raimondo Todaro. Nel frattempo, il volto di Uomini e Donne viene associato a quello del fratello di una nota ex concorrente del Grande Fratello. Ecco cosa succede.

Uomini e Donne: Gaia e Raimondo non stanno insieme

Gaia Gigli è stata una delle corteggiatrici più apprezzate negli ultimi anni dal pubblico di Uomini e Donne, che ha potuto vedere sin da subito la sincerità e la schiettezza della ragazza, in cerca del vero amore dopo una serie di vicissitudini personali non semplici. Gaia è stata la scelta del tronista Daniele Paudice e insieme a lui ha vissuto un’intensa quanto breve storia d’amore, arrivando poi alla rottura definitiva con grande dispiacere da parte dei fan del programma, che si di loro avrebbero scommesso tutto.

Nelle ultime ore, Gaia è finita al centro del gossip come nuova presunta fiamma di Raimondo Todaro, ex professore di Amici single dopo la separazione ufficiale con Francesca Tocca. Certo, va detto che nelle ultime settimane si è parlato a lungo di un possibile ritorno di fiamma tra i due ballerini, dunque la notizia del flirt tra Raimondo e Gaia ha spiazzato non poco. Il ballerino professionista è sceso in campo mettendoci la faccia, negando ironicamente ogni cosa e Gaia ha ripreso il suo video, confermando che tra di loro non c’è nulla, dato che neppure si conoscono di persona. Ma non c’è tempo per il gossip di placarsi che subito ne arriva un altro, sempre con Gigli come protagonista.

Uomini e Donne, Gaia sta insieme al fratello di Greta Rossetti?

Insomma, niente flirt tra Gaia Gigli e Raimondo Todaro, questa volta il gossip del momento ha preso una sonora cantonata e i due protagonisti delle insistenti voci hanno voluto prendere una pubblica posizione. Poco dopo, tuttavia, è arrivato un altro gossip che riguarda l’ex corteggiatrice e di Uomini e Donne, che avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Daniele Paudice, al fianco del fratello di una nota ex concorrente del Grande Fratello.

Stiamo parlando di Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, noto per il suo flirt con un’altra gieffina ovvero Monia La Ferrara per poi averne un altro molto breve con Maika Randazzo, ex protagonista di Temptation Island. A far trapelare la notizia una fan di Deianira Marzano che ha fatto notare che entrambi hanno pubblicato foto dallo stesso tavolo e nello stesso ristorante di cucina asiatica, nello stesso identico momento. Ad ora, comunque, ancora nessuna conferma ufficiale.

Irene Sangermano
