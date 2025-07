Uomini e Donne, la nuova tronista è Ary tentatrice di Temptation Island? L’indiscrezione

News VIP

Sembra che tra le papabili nuove tronista di Uomini e Donne ci sia anche Ary, attuale tentatrice di Temptation Island.

Manca sempre meno alla nuova stagione di Uomini e Donne, presto si terranno le prime registrazioni e scopriremo il volto dei nuovi tronisti in carica. Spunta, in queste ore, un’indiscrezione sulla papabile nuova tronista direttamente dal cast di Temptation Island. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, spoiler sulla nuova tronista

Tra circa un mese si terranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, che torna in onda al consueto orario su Canale 5 a partire da metà settembre 2025. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi volti del trono classico, dopo una stagione piuttosto deludente dato che gli unici ad aver affrontato un percorso proficuo con una scelta emozionante sono stati Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, mentre gli altri hanno lasciato chi dopo pochissimo, chi su invito della redazione dopo aver scoperto che stavano prendendo in giro tutti, e chi senza aver trovato l’amore.

Mentre sono riconfermati alcuni volti del trono over, quelli più amati ma anche chiacchierati dai telespettatori, c’è ancora un grande mistero per i tronisti di questo anno. Certo non sono mancate supposizioni e ipotesi nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla presenza di Nadia Di Diodato, ovvero la non scelta di Gianmarco, sul trono più famoso della televisione italiana, così come la promozione a tronista di un’ex vincitrice del Grande Fratello delle più recenti edizioni, notizia che stringe il campo a Jessica Morlacchi e Perla Vatiero. Sembra, tuttavia, che Maria De Filippi sia disposta anche a pescare dall’attuale edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Ary da Temptation Island a tronista?

Mentre si attende la presentazione ufficiale dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, arrivano le prime indiscrezioni sui papabili nuovi protagonisti del dating show di Canale 5. Direttamente dalla nuova edizione di Temptation Island, secondo Opinionista Social, potrebbero arrivare il tentatore Flavio ma anche la single Ary, che sta facendo parlare di lei per il suo rapporto con Valerio Ciaffaroni. La tentatrice ha 22 anni ed è romana, coltiva la passione per il calcio e in particolare la Lazio, e si presenta in modo molto semplice e genuino, tanto da aver attirato immediatamente l’attenzione del fidanzato di Sara Esposito, che ha visto in lei una ragazza con le sue stesse passioni.

Stando alle segnalazioni, Sarah e Valerio si perdoneranno al falò di confronto e decideranno di uscire insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia, motivo per cui Ary ancora single potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederla in questo ruolo? Sicuramente sembra una ragazza divertente e molto semplice, dunque potrebbe regalare al pubblico un percorso genuino.

