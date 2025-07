Uomini e Donne Anticipazioni nuova edizione: le riconferme del parterre del Trono Over

News VIP

Quali cavalieri e dame ritroveremo nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Ecco le prime Anticipazioni e riconferme.

Tra circa un mese di terranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e i fan del dating show di Maria De Filippi non stanno nella pelle. Nel frattempo, arrivano le prime riconferme della nuova edizione per quanto riguarda i protagonisti del trono over, ecco chi ci sarà.

Uomini e Donne Anticipazioni nuova stagione

Manca circa un mese alle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. I fan del dating show di Canale 5 vivono l’attesa con entusiasmo, pronti a tornare a sintonizzarsi ogni giorno per seguire le vicende dei protagonisti del trono over e dei nuovi tronisti in carica. Per quanto riguarda il trono classico, almeno per il momento, non abbiamo certezze sul cast ma solo qualche supposizione. Nadia Di Diodato, amata corteggiatrice e non scelta di Gianmarco Steri, potrebbe diventare tronista visto anche il legame che si è creato con la presentatrice, la quale potrebbe puntare a portare nel suo studio Flavio, il tentatore più sexy di questa edizione di Temptation Island che ha stregato le telespettatrici e Denise.

Per quanto riguarda il trono over, invece, sappiamo con certezza che non ci sarà Riccardo Guarnieri, uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Il cavaliere pugliese ha trovato l’amore con una conterranea lontano dalle telecamere e, nonostante non sia una persona che ama particolarmente i social, ha deciso di fare uno strappo alla regola proprio nelle ultime ore, pubblicando un selfie con la fidanzata. Neppure Ida Platano sarà presente in studio, dal momento che sua stessa ammissione al momento preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale, ma si mormora che potrebbe entrare nel cast in corsa, durante l’anno televisivo.

Uomini e Donne, conferme nel parterre del trono over

In attesa della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne arrivano le prime conferme che riguardano i protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi. Chi si sarà questo anno? Assicurata la presenza di Gemma Galgani, la dama che da oltre sedici anni siede nel parterre recentemente tirata in ballo anche nella nostra intervista a Giorgio Manetti, suo storico ex fidanzato. Ci sarà anche Sabrina Zago, la bionda dama sfortunatissima in amore dato che tutti quelli che ama poi si fidanzano con altre, e potrebbe tornare anche Arcangelo che è stato un grande protagonista nell’ultima parte del programma con i suoi continui ripensamenti e flirt.

Dopo essere tornata single, avendo messo fine alla sua love story con Guido Ricci, anche Gloria Nicoletti è attesa a Uomini e Donne, amatissima dal pubblico per la sua bellezza e schiettezza, e stessa sorte potrebbe toccare anche a Margherita Aiello, che sperava nel lieto fine con Dennis ed è rimasta scottata, dato che la loro favola d’amore è durata poche settimane.

