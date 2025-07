Temptation Island, come finisce tra Sarah e Valerio? Ecco l'Anticipazione inaspettata

News VIP

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni si sono lasciati dopo Temptation Island? Ecco l'Anticipazione inaspettata sulla coppia.

La coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni intriga molto il pubblico di Temptation Island, soprattutto perché l’iniziale situazione d’ingresso nel villaggio, ovvero lui tradito ma innamoratissime e lei insicura sul rapporto e desiderosa di altro, si sta neppure troppo lentamente ribaltando. Ma come è finita tra loro dopo il falò? Ecco un’anticipazione.

Temptation Island, Sarah e Valerio tornano insieme?

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni ci stanno regalando imperdibili colpi di scena a Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al reality show delle tentazioni a causa della poca fiducia che il romano nutre nei confronti della sua fidanzata, dopo aver scoperto alcune chat con altri ragazzi. Una volta iniziate le riprese, Sarah ha iniziato a confessare tutta la verità, svelando di aver incontrato alcuni ragazzi perché si sentiva sempre trascurata dal suo fidanzato, e che quelle che ha fatto credere fossero semplicemente chat sono in realtà veri e proprio flirt consumati tra un caffè e un parcheggio.

Ma non è tutto, proprio nel corso delle ultime puntate su Canale 5, Sarah ha ammesso anche di aver sfruttato i tempi della partita della Lazio, di cui Valerio è un grandissimo tifoso tanto da non mancare mai un appuntamento allo stadio, per parlare e incontrare questi ragazzi. Insomma, per Valerio sono arrivate una serie di coltellate alle spalle che lo hanno inizialmente destabilizzato, almeno fino a quando il romano non ha reagito e ha iniziato a conoscere meglio la single Ary. Tra loro, complice la passione per la stessa squadra di calcio, è scattata una bella chimica e intesa che, per ora, si è fermata solo a livello mentale. Certo è che Sarah è stata scioccata dalle dichiarazioni di Valerio, che si immagina già una relazione con la tentatrice e che ha ammesso di non sentire la mancanza della sua compagna. Ma cosa accadrà al falò di confronto finale? Scopriamolo mentre con una segnalazione ci chiarisce se Valerio e Sarah stanno ancora insieme, mentre ne arriva una su Marco e Denise.

Temptation Island, come finisce tra Sarah e Valerio?

Ma come andrà a finire il percorso di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni? Nelle ultime puntate il romano ha legato in modo speciale con Ary, tanto da portare la sua fidanzata a scoppiare in lacrime e meditare di chiedere il falò di confronto anticipato. Sarah ha stretto un bel legame con Salvatore ma non si è spinta oltre, mentre Valerio parla già di cosa farà con la tentatrice lontano dalle telecamere e l’ha invitata anche in casa sua ad asciugarsi i capelli, approfittando di qualche minuto lontano dalle telecamere. Insomma, la situazione è a dir poco tesa e siamo certi che Sarah non si sarebbe mai aspettata questo epilogo, nonostante la sua infedeltà.

Stando ad alcune segnalazioni fatte da colleghi di lavoro della coppia di Roma, tuttavia, sembra che al falò di confronto finale i due avranno modo di chiarirsi. Secondo la segnalazione, infatti, Sarah e Valerio stanno ancora insieme, dunque durante il loro confronto davanti a Filippo Bisciglia entrambi devono essersi perdonati e aver scelto di guardare avanti, per cercare di salvare la loro relazione. Non resta che attendere il triplo appuntamento con Temptation Island, in onda questa settimana di martedì, mercoledì e venerdì, in prima serata su Canale 5.

