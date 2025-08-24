Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."

News VIP

La dama del parterre over di Uomini e Donne, Cinzia Paolini, torna a parlare del rapporto con il cavaliere Sebastiano e chiarisce la sua posizione nei confronti di Antonio.

Cinzia Paolini è stata una delle protagoniste del parterre over dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la dama si è raccontata a cuore aperto tra successi e grandi delusioni.

Cinzia Paolini e il rapporto con Sebastiano

Manca sempre meno alla prossima stagione di Uomini e Donne, che partirà il 22 settembre 2025 sempre alle 14.45 su Canale 5. Tra attesi ritorni e new entry, la curiosità principale riguarda soprattutto i nuovi protagonisti del trono classico. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, l'ex tentatore Flavio Ubirti è il primo tronista.

Chi arriverà e chi invece tornerà nel parterre over? Nell'attesa di scoprirlo, un'ex dama ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui si è raccontata senza filtri e svelato il reale motivo che l'ha spinta a partecipare al dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Cinzia Paolini, che durante la sua partecipazione ha provato ad approfondire la conoscenza con alcuni cavalieri, tra cui Sebastiano.

Cinzia chiarisce la sua posizione su Sebastiano e Antonio

Nello studio di Uomini e Donne, la dama Cinzia Paolini si è subito fatta notare per la sua dialettica e per la sua classe. A distanza di alcuni mesi dalla fine delle registrazioni, la donna ha rilasciato un'intervista al settimanale ufficiale del programma in cui è tornata a parlare del suo interesse per il cavaliere Sebastiano. "Non nego di aver provato sentimenti forti per Sebastiano" ha affermato l'ex dama del parterre over, che ha poi raccontato:

Ho sentito cose potenti. Se solo avesse mantenuto la parola che mi aveva dato...aveva promesso che ci saremmo rivisti, almeno per capire cosa era questa chimica tra di noi. Credo che lui provasse qualcosa, ma non devo essere io a dirlo.

Cinzia ha poi continuato chiarendo la sua posizione nei confronti di Antonio. I due sono stati visti insieme in un video realizzato da un'agenzia di viaggi e molti hanno pensato che fossero diventati una coppia. A tal proposito, l'ex dama ha dichiarato: "Assolutamente no! Ho fatto solo un favore a degli amici, Antonio era da quelle parti ed è venuto con me. Non siamo una coppia, lui non mi convince per molti aspetti".

