Temptation Island
Temptation Island, Lucia Ilardo insieme a un ex discusso protagonista di Uomini e Donne? La segnalazione

Lucia Ilardo è stata paparazzata insieme a Mario Cusitore: ecco cosa sarebbe successo tra la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island e il discusso ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne.

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, che ospiterà in studio i protagonisti di Temptation Island per parlare di quello che è successo dopo la fine del programma. Nell'attesa, nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione su Lucia Ilardo, l'ex fidanzata di Rosario Guglielmi.

Lucia Ilardo insieme a un ex volto di Uomini e Donne

Per la gioia di tutti i numerosissimi fan, Temptation Island tornerà in onda a settembre 2025 con un appuntamento davvero speciale pensato per svelare cosa è accaduto alle coppie dopo il falò di confronto finale. Nell'attesa, una protagonista della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 è finita nuovamente al centro del gossip.

Stiamo parlando di Lucia Ilardo che, nelle ultime ore, è stata paparazzata a Ischia insieme a Mario Cusitore. Secondo quando riportato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex discusso cavaliere del parterre over di Uomini e Donne avrebbe cercato in tutti i modi di avere un approccio con lei, ma senza successo.

Lucia Ilardo e Mario Cusitore paparazzati insieme: ecco cosa sarebbe successo tra i due

La 13esima edizione di Temptation Island è finita ormai da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Se Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary sembrano essersi riavvicinati, la giovane Lucia Ilardo è stata pizzicata a Ischia insieme a Mario Cusitore. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere del trono over avrebbe incontrato la ragazza in un locale e avrebbe cercato un approccio con lei:

I drammi #TI non sono finiti: alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto LUCIA e MARIO CUSITORE (di UeD) ieri a Ischia, in un bar/discoteca. Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione come se volesse a tutti i costi creare un inciucio, ma chi li ha visti mi informa anche di aver sentito LUCIA dirgli di no e che non voleva in nessun modo dargli corda, dicendo che lei ha già ‘i suoi problemi” da risolvere.

Un approccio, quindi, che l'ex fidanzata di Rosario Guglielmi avrebbe prontamente rifiutato. Pugnaloni ha poi continuato rivelando altri dettagli della serata:

Mario avrebbe detto a Lucia: “Dai, almeno Rosario torna da te!” E Lucia a quel punto avrebbe tirato fuori una chat di lei e Rosario facendogli vedere alcuni mess. Mario le avrebbe chiesto più volte “ma tu lo ami?” E Lucia gli ha fatto vedere qualcosa sul telefono. Dalla console, si sono spostati fuori al bar e poi in un altro locale di fianco. In quest’ultimo Mario ha parlato un po’ con la zia di Lucia (che ha la stessa età di Mario) e Lucia è rimasta in disparte.

