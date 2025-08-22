Uomini e Donne, svelato il primo tronista della nuova stagione del dating show: ecco di chi si tratta

News VIP

Reduce dall'ultima fortunatissima edizione di Temptation Island, l'ex amato tentatore Flavio Ubirti è pronto a mettersi in gioco sul trono di Uomini e Donne.

L'ex tentatore di Temptation Island, Flavio Ubirti, è uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippiin onda da settembre 2025. La conferma è arrivata direttamente da Davide Maggio.

Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne

Manca sempre meno alla nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo lunedì 22 settembre 2025. Le prime puntate saranno registrate il 25 e il 26 agosto e dedicate alle coppie provenienti da Temptation Island, che si ritroveranno faccia a faccia per confrontarsi e raccontare al pubblico cosa è realmente successo una volta lasciato il villaggio delle tentazioni.

Tra ritorni attesi e new entry, la curiosità principale riguarda soprattutto i protagonisti del trono classico. A rivelare in anteprima il nome del primo tronista della nuova stagione di Uomini e Donne è stato Davide Maggio. Si tratta di Flavio Ubirti, il tentatore che si è fatto notare nell’ultima edizione di Temptation Island per il suo avvicinamento a Denise Rossi.

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Flavio Ubirti è il primo tronista della nuova stagione di Uomini e Donne! Una partecipazione abbastanza scontata visto il grande successo riscontrato durante la messa in onda della 13esima edizione di Temptation Island. Classe 2001, originario di Figline Valdarno, il ragazzo ha conquistato quasi tutte le fidanzate del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che l'hanno inizialmente indicato in massa come preferito, scatenando le gelosie dei loro rispettivi compagni.

Flavio ha condiviso il suo percorso nel villaggio delle tentazioni insieme a Denise Rossi, che ha preso parte al programma insieme all'ormai ex fidanzato Marco Raffaelli, ma tra i due non è scoppiata nessuna scintilla. Motivo per cui, ora, spera di trovare il vero amore sul trono di Uomini e Donne. La notizia confermata nelle ultime ore da Davide Maggio era in realtà nell’aria da tempo. Poche settimane fa, infatti, la sua squadra di calcio aveva dichiarato:

Il portiere (Flavio Ubirti ndr) ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi.

