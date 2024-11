Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Vincenzo sperava di farla franca, che figuraccia

News VIP

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 14 novembre 2024, Vincenzo e Ilaria in crisi dal momento che lui fa complimenti in segreto a Morena. Martina De Ioannon è andata a prendere Ciro in stazione e Gianmarco non ha gradito. Ecco cosa è successo e la nostra opinione.

Uomini e Donne, Vincenzo ci prova con Morena!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 14 novembre 2024 su Canale 5, si apre con il confronto tra Vincenzo e Ilaria che hanno trascorso una bella serata. Tutto sembra andare bene tra loro, non fosse che Morena si affretta a prendere la parola - ed è assurdo quanto il fatto di poter essere al centro dell’attenzione accenda nuovamente tutto il suo essere - ammettendo di essere stata fermata da Vincenzo che le avrebbe fatto complimenti sull’abbigliamento e la sua presenza, facendo intendere di essere interessato. La difesa di Vincenzo? Un imbarazzante: “Ah perché ora non si può fare neppure un complimento”. No Vincenzo, non si può fare un complimento sulla bellezza di un’altra donna alle spalle di quella che stai conoscendo, questo mi sembra chiaro.

Ilaria, infatti, non gradisce e mette in dubbio l’autenticità del cavaliere, per poi accettare di far scendere un altro uomo per poi scartarlo immediatamente. Mentre Tina Cipollari è furiosa e vuole che Vincenzo e Ilaria escano dal programma, visto che si stanno comportando da coppia a tutti gli effetti (coppia già rodata da anni con tradimenti perdonati alle spalle, a quanto pare), Barbara De Santi ne approfitta per riempirsi d’orgoglio, comunicando di aver bloccato il numero di Vincenzo. Peccato che lui l’ha pensata talmente poco che manco se ne è accorto. La querelle continua ma si conclude con un nulla di fatto, con Ilaria che quasi vorrebbe dire al cavaliere di uscire insieme e lui che continua a dire di non esserne certo. Passiamo poi al trono classico con la scena supera delle soap.

Uomini e Donne, Martina corre da Ciro: qualcuno ci salvi!

Mentre la puntata per quanto riguarda il trono over è stata praticamente tutta incentrata su Vincenzo e Ilaria - che speriamo se ne vadano presto da questo studio perché le loro dinamiche stanno diventando ripetitive e noiose - e su quattro nuove dame scese per Andrea che era ben felice del suo piccolo harem, per quanto riguarda il trono classico si è parlato di Martina Ioannon. La tronista romana, infatti, alla fine è riuscita a raggiungere Ciro alla stazione Termini, dopo che la redazione si è resa complice e ha fermato in qualche modo il corteggiatore. A noi tutto è parso tranne che Ciro non si aspettasse di essere stato dirottato fuori dal treno proprio per incontrare Martina, e infatti ecco che i due discutono tre minuti ed è subito amore e follia. In studio, Gianmarco non gradisce quello che ha visto e non le manda a dire, confermandosi il nostro preferito al momento. Certo non che vi siano grandi avversari da battere alla corte della tronista romana.

