Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Vincenzo messo alla gogna, Francesca Sorrentino finalmente ingrana

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 7 novembre 2024 su Canale 5, Vincenzo e Barbara De Santi ancora al centro dello studio mentre Francesca Sorrentino sembra già cotta del nuovo arrivato.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 7 novembre 2024 su Canale 5, Claudia e Diego sono davanti ad un bivio: continuare o arrendersi all’idea che alla dama non sia scattata la scintilla? Tra Margherita e Alessio nessun interesse, a lui piace Prasanna ma non è una donna semplice. Ancora scintille tra Barbara De Santi e Vincenzo che viene preso di mira da Tina Cipollari, che oggi e ha per tutti. Francesca Sorrentino sorride per la prima volta come una donna che sa quello che vuole, e quello che vuole si chiama Francesco.

Uomini e Donne, Diego e Claudia: non s’ha da fare

Diego Tavani torna al centro dello studio di Uomini e Donne e non ne sentivamo la mancanza, soprattutto di quella scarpa indossata senza calzino con il pantalone skinny e la caviglia scoperta. Diego ma perché ci fai questo? Il cavaliere romano sta conoscendo meglio Claudia D’Agostino, vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi dato che anni fa fu la scelta di Andrea Offredi. La dama non è decisamente molto entusiasta della conoscenza, dato che ricordiamo che poche puntate fa ha mentito a Diego pur di uscire a fare un aperitivo con un altro uomo del parterre maschile. Insomma, questa love story decolla o non decolla? Claudia ha confidato di sentirsi ancora molto sulle sue, non riuscendo a lasciarsi andare totalmente con Tavani, il quale non sa più che pesci prendere per stare al centro dello studio. Perché, parliamoci chiaro, la chimica tra loro è pari a zero quindi l’unico motivo per continuare è quello di occupare uno slot del programma e mostrare il proprio lato migliore.

Ma andiamo avanti con Alessio Pilli Stella e Prasanna Conti. La dama è davvero molto bella e timida, sembra sinceramente interessata a conoscere qualcuno che possa farla innamorare, ma quel qualcuno sarà proprio l’ex fidanzato di Claudia Lenti? Che Alessio sia amante del dramma è chiaro vista la sua precedente relazione, ma Prasanna non gli dà proprio margine d’azione e lui che fa? Inventa un interesse per Margherita, la donna che ancora piange lacrime amare per il bello e dannato Mario Custiore. Peccato che non si rivela essere una mossa vincente, dato che Margherita non è minimamente interessata agli occhi di ghiaccio del cavaliere, spera ancora che il tatuato la porti via sulla sua modo da enduro. Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti.

Uomini e Donne, Vincenzo messo alla gogna da Tina Cipollari

Il povero Vincenzo si è reso conto di quello che ha combinato baciando Barbara De Santi ma è stato troppo tardi. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, non ha intenzione di cedere e chiedere scusa alla dama perché è certo di avere la ragione dalla sua. Onestamente neppure noi capiamo bene Barbara cosa voglia da questo povero uomo, tranne farlo vergognare per non provare gli stessi forti sentimenti che lei ha provato nel giro di una settimana. Che bizzarria vero? Comunque, Tina Cipollari entra in scena e prende le difese di Barbara mentre Gianni Sperti questa volte ci sconvolge perché riesce a rimanere oggettivo davanti ad una delle sue dilette. Vincenzo non si scompone e si difende, ma anche giustamente dato che non ha fatto nulla di folle e che, sebbene sia comprensibile la frustrazione della dama, è anche vero che ha un’età in cui dovrebbe saper gestire questo suo sentimento.

Passiamo al trono classico con Francesca Sorrentino che forse, zitta zitta, ha trovato qualcuno che le piace veramente. Bellini Gianmarco e Paolo ma gli occhi azzurri non vi salveranno cari! La tronista è totalmente rapita dal nuovo arrivato partenopeo Francesco, tanto da replicare la scenetta che tutte le tronista almeno una volta in almeno una esterna devono fare: la corsetta con abbraccio finale dopo essersi salutati alla fine dell’esterna. E gli ingredienti per una nuova love story da raccontare a Verissimo ci sono tutti, dato che il giorno dopo Sorrentino si intrufola anche nel camerino per portargli il pranzo.

