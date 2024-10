Uomini e Donne, l'opinione della puntata: una valle di lacrime mentre Giulia si prende la sua rivincita

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 24 ottobre 2024 su Canale 5, continuano i racconti dei protagonisti di Temptation Island. Alfonso non riesce a capacitarsi della scelta di Federica, Giulia cerca di fare la sostenuta ma è palese che abbia ancora il dente avvelenato contro Mirco e finisce con lo scontrarsi con Alessia. Nel frattempo, Anna piange per Alfred: che noia.

Uomini e Donne, Alfonso in lacrime per Federica

Maria De Filippi ha deciso di prendersi tutto il tempo del mondo per parlare di Temptation Island anche nello studio di Uomini e Donne, e non le interessa che ad alcuni degli spettatori del dating show di Canale 5 potrebbe non interessare la fine delle coppie di questa edizione. Riprendiamo da Alfonso e Federica. Lei ha certamente sbagliato a non dire subito di non sentirsi più innamorata di lui perché ha creato una nuova aspettativa nel suo fidanzato, certo di poter recuperare il sentimento. È vero anche che Alfonso non vuole proprio capire il punto: il problema non è Stefano, il tentatore che Federica sta conoscendo meglio, ma neppure un qualsiasi altro uomo bensì che lei non lo vuole più.

Il partenopeo si commuove e tutti cercando di sollevargli il morale, mentre Federica fa scena muta augurandogli già di trovare un’altra. Tutti cercano di consolarlo, compresa Federica che spera non tutto il cuore che il su ex passi avanti. Passiamo a Giulia e Mirco, altra coppia molto chiacchierata di questa edizione soprattutto per l’epilogo della loro relazione lunga 9 anni, conclusa al falò di confronto quando lui le ha preferito la tentatrice Alessia. Ed ecco che il bel toscano e la tentatrice fanno ancora coppia fissa e Giulia prova a non fare una piega, nonostante la voce che le trema, ammettendo di non avercela con Alessia perché la vede bene vicino a Mirco e perché non le mancato di rispetto durante il percorso a Temptation Island. Nel frattempo, Mirco ha deciso di volerla sparare grossa, dichiarando di averlo fatto per lui quanto per lei, perché altrimenti non sarebbero mai stati felici. Ok Mirco, sicuramente Giulia apprezzerà parlare di un amore che non finisce mentre te la spassi con la single.

Uomini e Donne, Anna piange per Alfred: lui prende a cazzotti un muro

Comunque, grazie all’incalzante domanda di Alfonso, scopriamo che Giulia sta frequentando un altro ragazzo che non fa parte del programma, un conoscente di Mirco. Ed è qui che l'atteggiamento del toscano cambia repentinamente, dato che si mostra scettico sulla possibilità che la sua ex l'abbia già dimenticato, sebbene lei gli faccia notare che dovrebbe esserne felice così come cerca di farglielo notare Tina Cipollari, che insunua che a Mirco facesse piacere essere ancora compianto. Inevitabilmente scoppia anche una discussione tra Giulia e Alessia, dal momento che quest'ultima si fa paladina di un uomo che conosce da due mesi a fronte di una relazione lunga nove anni. In sintesi, questa puntata è una valle di lacrime oltre che una noia mortale. Nel frattempo, in sottofondo sentiamo Anna che continua a piangere per Alfred, che dietro le quinte dà anche un bel cazzotto al muro a causa della commozione della sua ex, e non ci sentimento di commentare la cosa perché fa già ridere così.

