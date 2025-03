Uomini e Donne, l'opinione della puntata: turbolenze nel trono di Gianmarco. Nadia smaschera Cristina: "Nascondi qualcosa"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 6 marzo, su Canale 5 con una nuova puntata. Alcune turbolenze nel trono di Gianmarco: Cristina viene smascherata da Nadia, che insinua di conoscere un suo segreto! Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il Gemmadì e con l'ennesima cantonata che la dama torinese potrebbe prendere, questa volta dal cavaliere Orlando. Barbara e Ruggiero sono sempre più innamorati, mentre Giovanni cerca di diventare la versione cheap di Armando Incarnato. Turbolenze nel trono di Gianmarco Steri: Cristina viene messa sulla graticola da Nadia, la corteggiatrice nasconde un segreto?

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giovanni aspira a diventare il nuovo Armando Incarnato

Gemma sta frequentando Orlando, nuovo acquisto del parterre che non potrebbe essere quanto di più diverso dai precedenti corteggiatori. Nonostante i due siano già stati a cena più di una volta e il cavaliere abbia rivolto diversi apprezzamenti alla dama torinese, tra loro non è scattato alcun bacio. Interrogato da Tina Cipollari e Maria De Filippi, Orlando svela che non ha ancora baciato Gemma perché la...rispetta troppo! E sebbene nessuno ci creda, Gemma - beata ingenuità - si fa andar bene questa spiegazione e decide di andare avanti con il cavaliere.

Al centro studio è la volta di Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, attualmente la coppia più tenera del programma: non solo la dama sembra avere una nuova luce sul viso, ma anche il cavaliere appare preso e non nasconde che i famosi difetti che altri cavalieri hanno imputato alla dama sono per lui pregi. "C'è intesa ovunque" dichiara con tono sognante Barbara, con occhi scintillanti e, al di là di una piccola incomprensione, durante la quale Ruggiero fa di tutto per rassicurarla e la invita a fidarsi di lei, tra loro procede tutto a gonfie vele.

invece per Giovanni e Francesca: la dama viene però messa rapidamente in secondo piano perché a quanto pare il cavaliere ha ricontattato Margherita, dopo che la dama aveva "revocato" il blocco sui social. Margherita si prende spazio nella discussione, cercando di sminuire il legame tra Giovanni e Francesca, insinuando che il cavaliere sia ancora interessato a lei. Giovanni ha raccontato a Francesca dei messaggi che ha inviato a Margherita e approfitta dell'occasione per rinfacciare alla dama il suo comportamento infantile. Purtroppo per la dama, metà dello studio le va contro, avendo oramai compreso che Margherita cerca di passare per quella che non è. A dirgliene quattro interviene anche Morena e tra le due si rischia di veder accendersi un litigio colossale.

Nella questione si insinua anche Alessio, che non ha ancora digerito che Francesca gli abbia preferito un altro malessere come Giovanni e attacca anche il cavaliere. Quest'ultimo non perde occasione per provare a diventare la versione da discount di Armando Incarnato e lanciare frecciatine e commenti al vetriolo contro Margherita, Pierpaolo (che sta frequentando il cavaliere). In tutto questo Francesca sta seduta al centro studio mentre il suo presunto cavaliere perde tempo a parlare di e con chiunque tranne che della loro situazione. Gianni glielo fa notare, definendo accomodante il suo comportamento, e la dama sembra scendere dalle nuvole e dichiara che ci sono aspetti positivi tra loro, non si sono dati l'esclusività perché è presto ecc. Chissà se avrà ancora quest'aria da Alice nel paese delle meraviglie quando si sveglierà completamente dal sogno a occhi aperti in cui si è immersa...

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cristina messa sulla graticola da Nadia, qual è il suo segreto?

Spazio al trono di Gianmarco: purtroppo, spiace dirlo perché siamo state (e lo siamo ancora) fan del suo percorso da corteggiatore e speravamo di vedere un trono degno del potenziale del coatto più amato di Centocelle e non solo. Purtroppo, al momento, il trono di Gianmarco è un concentrato di (tante) fan travestite da corteggiatrici e poca sostanza. Non è ancora scattata un'esterna che ci ha convinte del tutto, forse colpa del tipo di corteggiatrici che il tronista ha scelto, delle alte aspettative o forse perché è ancora presto. Non perdiamo la speranza, ma per ora non riusciamo a essere entusiaste delle esterne mostrate in puntata.

Quella con Cristina è un concentrato di puro nulla cosmico: dopo un divertente scherzo al tronista, Cristina prova a sparlare delle sue rivali, che non hanno mancato di mettere in luce alcuni aspetti critici di lei, ma Gianmarco la frena. Non hanno ancora capito che Steri non ama il gossip e vorrebbe concentrarsi sul costruire qualcosa. In studio, il tronista sottolinea che ha sbirciato il suo profilo Instagram e ha notato che la corteggiatrice ha "viaggiato molto" e che non sa se questo stile di vita che ha al momento potrebbe combaciare con il suo. Il discorso porta Gianmarco a chiedere a Cristina se, al di fuori del contesto televisivo, lei gli avrebbe mai chiesto di uscire. E ovviamente la corteggiatrice risponde di sì! Gianmarco, e dai! Che domande!

Nella discussione si inserisce Nadia, che ha deciso che demolire le sue rivali con un comportamento aggressivo-passivo è il suo nuovo sport preferito e invita Cristina a essere sincera, perché da ciò che ha visto sui social è evidente che sia abituata alla bella vita e secondo lei è molto falsa e costruita. Le sue parole scatenano il dubbio di Maria De Filippi che chiede alla corteggiatrice se ci sia qualcosa che non va. Nadia lancia il proverbiale sasso e nasconde la mano, dichiarando che sa di un segreto che coinvolgerebbe anche un'altra persona, ma preferisce non dire nulla!

