Uomini e Donne, l'opinione della puntata: trono over nel caos, Massimo fa infuriare Erika con le sue scuse (VIDEO)

Oggi, lunedì 3 febbraio, Uomini e Donne è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Il trono over è nel caos: Massimo usa scuse con Erika e ne provoca la furia, mentre Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sono protagonisti di un (noioso) confronto.

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 3 febbraio, su Canale 5, con il Gemmadì: la storica dama Gemma Galgani è stata protagonista di un breve attimo al centro studio, per chiudere la sua conoscenza con Stefano. Il trono over regala diverse scene surreali, tra Massimo che pur essendo un uomo adulto è ancora alla ricerca di scuse per chiudere con una dama e Cristina che non convince. Infine, Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino dimostrano al centro studio che la chimica tra due persone, anche in tv, non si può fingere (non del tutto almeno!). Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, trono over nel caos: Massimo usa scuse per chiudere con una dama!

Gemma Galgani è di nuovo protagonista al centro studio, ma non per aver finalmente trovato l'amore: anche questa edizione per la dama del trono over sembra non essere foriera di belle notizie per Gemma. Infatti, dopo aver accettato la conoscenza con il flemmatico Stefano, Gemma ha deciso di chiuderla, perché non è stata una frequentazione piacevole e sembra che Stefano le abbia anche rinfacciato di aver avuto sempre storie con donne più giovani di lei...Sorprendentemente, a intervenire in difesa di Gemma è Tina Cipollari che stronca il cavaliere e lo incoraggia a lasciare lo studio.

Si passa dalla padella alla brace con Massimo, Erika e Daniela: nelle puntate precedenti del dating show, Erika ha deciso di chiudere con Massimo, perché si è sentita presa in giro dal cavaliere, che ha iniziato a frequentare Daniela a sua insaputa. Al centro studio, la prima svela che il cavaliere l'ha contattata per chiederle scusa e di rivedersi. Il cavaliere, però, interviene e specifica che ha deciso di contattare entrambe perché "non sopporto che una donna possa essere triste o dispiaciuta per causa mia".

Tuttavia, il racconto di Massimo non fa che peggiorare la sua posizione, dato che il cavaliere vorrebbe chiudere con Erika e dare l'esclusiva a Daniela. Però, dato che non aveva il coraggio di dire a Erika che la decisione l'aveva presa un po' perché "consigliato dagli amici", un po' per le pressioni di Daniela, dichiara che a consigliargli di chiudere con la dama è stata...la redazione del programma! Passi pure l'atteggiamento da chill guy ma almeno un po' più di coraggio nell'ammettere se si ha o meno interesse per qualcuno, cavalieri del trono over!

Uomini e Donne, Cristina non convince, Francesca e Gianluca: la noia!

Il caos nel trono over prosegue anche con Cristina, Simone e Massimo: il cavaliere vorrebbe chiedere alla dama l'esclusiva, ma la dama lo attacca lasciando intendere che Simone sarebbe più interessato a una carriera in tv, dato che avrebbe millantato diversi complimenti dalla redazione del dating show che "sarebbe più adatto a Temptation Island". Maria De Filippi lo fredda ricordandogli che non esiste ancora Temptation Island Old, stroncando ogni possibile discussione sulla questione. Tra il cavaliere e Cristina volano stracci al centro studio e la dama appare visibilmente agitata, anche perché Simone ha lasciato intendere che tra loro c'è stata un'intimità, mentre la dama dichiara che non è così. L'attenzione dello studio però è quasi più su Tina Cipollari, in preda al freddo per via dell'assenza di riscaldamenti in studio e che dal dietro le quinte tira fuori un plaid e se lo avvolge intorno alle spalle!

Ma non solo il trono over sembra regalare caos, ma anche il trono di Francesca Sorrentino non naviga in acque tranquille: la tronista e Gianluca Costantino, dopo le prime esterne in cui volavano unicorni, arcobaleni ed era tutto un "non ho mai provato niente di simile prima" ecc ecc, sembrano non essere più così presi l'uno dall'altra. Il corteggiatore si è sentito ferito dalle domande e dai dubbi di Francesca, più che leciti dato che in un'esterna Gianluca si è lasciato andare a molte esternazioni molto forti, ma non fanno che rafforzare l'idea che qualcosa non torni in lui.

Al centro studio, oltre che in esterna, il loro confronto è l'ennesima prova che la chimica, se vera, arriva al pubblico, mentre le loro interazioni mancano di qualsiasi appeal e paiono costruite. E neppure gli interventi di Maria De Filippi sembrano smuovere la situazione o regalare alle conversazioni tra la tronista e il corteggiatore un po' di emozione.

