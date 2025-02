Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina tronista iconica, Claudia subisce l'indecisione di Giorgio (VIDEO)

News VIP

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 7 febbraio, su Canale 5, si inizia dal trono di Tina Cipollari, che regala momenti di iconicità, grazie anche ai suoi corteggiatori. Claudia al centro studio sperimenta la stessa indecisione a cui ha sottoposto Diego Tavani per mesi, dato che Giorgio non ha ancora intenzione di concederle l'esclusiva. Nuovo cavaliere per Gemma Galgani, che la conqusita con la promessa di allenarla per la maratona di New York. Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino sono sempre più vicini, provocando la reazione infastidita di Gianmarco Meo. Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari tronista iconica: dimentica i nomi dei corteggiatori...ma non i loro regali!

Tina Cipollari è uscita in esterna con Cosimo, il ricchissimo corteggiatore che è riuscito a strapparle un appuntamento: tra fiumi di champagne e regali, Cosimo ammette di essere molto emozionato perché trova che Tina sia una donna bellissima e si commuove pensando a come sia stato bello poter uscire con lei. Nel mentre, però, la nostra eroina si è già dimenticata il suo nome...Ma un collier in oro e un omaggio floreale le rinfrescano la memoria. Cosimo, però, ha una serrata concorrenza: Angelo, ricco ristoratore che era stato mandato via perché troppo giovane per l'opinionista, non si è arreso e ha deciso di mostrare le sue qualità in un video che colpisce molto Tina e che la spinge a richiamarlo.

Oltre ad Angelo, Tina decide di conoscere anche Michele, misterioso imprenditore sardo che preferisce non divulgare troppe informazioni su di sé, ma che stuzzica abbastanza l'opinionista, che accetta persino di ballare con lui! Non è ancora chiaro se davvero Tina abbia deciso di mettersi in gioco e trovare l'amore, ma al momento il suo trono regala un momento di leggerezza e iconicità di cui il programma ha davvero bisogno (considerando i flop del trono classico, a eccezione di quello di Martina, e l'eccessiva gravitas di quello degli over). Dopo Tina, arriva una gioia anche per Gemma Galgani, per la quale è sceso Gian Piero, 70enne amante dello sport che promette alla dama torinese di allenarla per la Maratona di New York e chissà che non riesca nell'obiettivo di schiodarla dallo studio del dating show.

Uomini e Donne, Claudia sperimenta l'indecisione di Giorgio, la stessa di cui si lamentava Diego con lei!

Ancora spazio al trono over con Claudia e Giorgio al centro studio: mentre la dama ha deciso di dare l'esclusiva al cavaliere, quest'ultimo è ancora intenzionato a conoscere altre dame. Giorgio è stato chiaro su questo punto con Claudia e la dama lo "giustifica" dichiarando che essendo nuovo del programma è giusto che decida di guardarsi intorno. Gianni Sperti però le fa notare che il fatto che sia nuovo nella trasmissione non indichi necessariamente che debba conoscere altre donne se è certo del suo interesse per lei. E ancora una volta ci ritroviamo a dar ragione a Gianni Sperti...Per Giorgio arriva Melania, nuova aspirante dama, ma il cavaliere decide di non conoscerla perché non sente per lei alcun trasporto fisico. Claudia, questa volta ti è andata bene, ma la prossima?

Spazio a Francesca Sorrentino e al suo trono (alquanto fallimentare): Gianluca ha deciso di sorprendere la tronista e l'ha raggiunta per trascorrere un'esterna insieme. I due affrontano argomenti molto delicati e, nonostante tutto, la loro uscita è molto sentita e anche Francesca ammette di essere sempre più vicina al corteggiatore. Gianluca decide di compiere un altro gesto e si presenta sotto casa della tronista, che lo invita così a entrare nel suo personale spazio! Questa uscita però è ciò che spinge Gianmarco a infuriarsi in studio: il corteggiatore romano non ha più intenzione di restarsene seduto mentre FranciCristallo e Gianluca proseguono quello che sembra sempre di più un percorso a due, dal quale lui è oramai escluso (come ci confermerà l'epilogo del trono di Francesca).

