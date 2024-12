Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina trascina Fabio in pista per un ballo: la reazione di Gemma! (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 13 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Tina Cipollati trascina Fabio Cannone al centro pista, sotto lo sguardo di Gemma Galgani!

La nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi, venerdì 13 dicembre, su Canale 5 e riparte dal trono classico, con Francesca Sorrentino ancora alle prese con i suoi corteggiatori. Tina Cipollari dà vita a un altro momento iconico ballando con Fabio Cannone, sotto lo sguardo di Gemma. Alessio subisce una demolizione in piena regola, con tanto di furia mariana. Claudia e Diego non riescono a superare le loro contraddizioni, nonostante le buone intenzioni.

Uomini e Donne, Tina Cipollari trascina Fabio Cannone in pista: la reazione di Gemma Galgani

Qualcuno potrebbe pensare di dare un aumento a Maria De Filippi, perché oltre a condurre il dating show, si occupa di dare scrollate ai corteggiatori e fare lunghi spiegoni, perché a quanto pare, l'abc del corteggiamento è ancora un'arte sconosciuta nel trono classico, fatte alcune eccezioni. In questo caso, la conduttrice bacchetta Gianmarco, corteggiatore di Francesca, con cui la tronista aveva discusso a causa dei mancati auguri di compleanno.

Il trono classico viene presto dimenticato, perché dopo un ballo, Tina Cipollari chiede a Fabio Cannone di ballare! Una proposta che lascia senza parole lo studio e che fa scoppiare un fragoroso applauso. Tutto mentre Gemma Galgani osserva con aria mesta la situazione.

La storica opinionista si scatena con il cavaliere ed ex corteggiatore della Galgani al centro pista, sulle note di Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso e Big Mama. Standing ovation da tutto lo studio, mentre Gemma finge (e male) di non essere minimamente interessata, per poi lanciare una delle sue solite frecciate sui sentimenti che il cavaliere ha calpestato. Gianni Sperti riassume il pensiero generale verso la dama con un secco: "Sei pesante!".

Uomini e Donne, Alessio zittito dalle sue dame e dalla furia mariana!

Natale si avvicina, perché la puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 13 dicembre, ci propone anche la demolizione di Alessio Pili Stella: dopo aver passato la precedente edizione a imbastire una relazione a tratti tossica, ora si è improvvisamente "risvegliato" e ha deciso che vuole uscire con gruppi di donne a multipli di tre, finché non troverà la donna giusta per lui, quella che lo "travolga".

Ma a travolgerlo in realtà è Agnese, new entry del trono over, che gli dà apertamente del malessere dopo che il cavaliere ha deciso - all'insaputa delle dame coinvolte con cui era anche uscito in più di un'occasione - e gli fa notare che ha un suo valore come donna e non intende essere "quella del lunedì sera" soprattutto perché la dama gli aveva chiesto di essere sincera. Anche Maria De Filippi sembra essere pienah del teatrino del cavaliere e ci mette il carico da 90, anche se il cavaliere continua a sostenere di non aver sbagliato nulla. E, ancora una volta, Alessio si trova senza dame, perché prima Agnese e poi Valentina si alzano e si vanno a risiedersi. Alessio decide poi di chiudere con Francesca e anche con la dama parte l'ennesima discussione che evidenza l'assenza di concretezza del cavaliere.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino non ha ancora sbloccato il "livello tronista": ci riuscirà?

Maria De Filippi è chiamata ancora una volta a "tradurre" i pensieri di una protagonista del parterre: stiamo parlando di Claudia D'Agostino. La dama e Diego Tavani stanno vivendo una conoscenza che ha visto diversi alti e bassi e per un glorioso momento sembra che tutto proceda per il meglio. I due hanno vissuto una notte d'amore che la dama non esita a definire una delle serate più belle della sua vita - e la faccia di Diego a questa affermazione si becca un mini attacco di furia mariana - hanno anche allestito l'albero di Natale insieme, perché per il cavaliere è un momento molto triste, ma questo non sembra bastare. A detta di Claudia, infatti, quando Diego si è presentato a casa sua per trascorrere una notte, senza che ne avessero discusso prima, è stato per lei molto difficile godersi il tutto e ora è di nuovo preda dei suoi drammi personali. La conduttrice interviene a spiegare a un sempre più confuso Diego il succo del discorso - abbastanza contorto - e che sembra un preludio a una chiusura.

Ancora trono classico e ancora FranciCristallo al centro studio: il trono di Francesca Sorrentino avrebbe potuto dare tanto, ma al momento la tronista non convince proprio e continuare a insistere sulla mancanza di attenzioni dei suoi tre corteggiatori - che sembrano lanciare sguardi appassionati più al trono che a lei a dirla tutta - non fa che peggiorare la situazione. Se è così importante che non abbiano ricordato il tuo compleanno, ed è giusto che lo sia, allora, sii decisa ed eliminali. Altrimenti è un'agonia continua a chi rinfaccia di più. Inoltre, nessuno dei tre corteggiatori sembra aver provato anche solo lontanamente a dire un sentito "mi dispiace, ho sbagliato" che spesso risolve già parte del problema. Ma è chiaro che l'empatia sia rimasta a casa, insieme agli auguri per la tronista.

