Uomini e Donne, l'opinione della puntata: sfilata di sensualità. Ma a trionfare è Tina Cipollari con i suoi commenti (VIDEO)

Oggi, martedì 5 novembre, è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio alla sfilata per le dame del parterre, ma il vero trionfo è quello di Tina Cipollari con i suoi commenti!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne si parte con la sfilata femminile dal titolo "la sensualità è il mio superpotere". A vincere è Sabrina, ma i commenti di Tina Cipollari sulle dame che sfilano sono la vera chicca di questo segmento di puntata. Spazio al trono classico con un aggiornamento su Amal e Alessio e la reazione di Genny Casu, a cui non va a genio l'interesse del tronista per l'ex corteggiatrice di Michele Longobardi.

Uomini e Donne, sfilata femminile di sensualità. Ma la vera regina è Tina Cipollari con i suoi commenti

La sfilata femminile riesce sempre a racchiudere diversi esempi di cringe, come quello che ci regala Morena Farfante o Margherita Aiello, rispettivamente una casalinga (non tanto) disperata e Wonder Woman. Tina Cipollari non perde occasione per dire la sua e a ragion veduta, criticando l'esibizione delle due ex fiamme di Mario Cusitore. Anche verso Gemma Galgani non si risparmia e tra le due volano scintille, perché i voti alti ricevuti dalla storica dama fanno storcere il naso all'opinionista: Per Tina infatti dipenderebbero tutti da un diffuso sentimento di pietà. Applausi e standing ovation per Sabrina, che sfila sulle note di Rossetto e Caffé di Sal Da Vinci e che raccoglie diversi voti alti.

Barbara De Santi sfila con una sua performance di Frida Kahlo, cercando di dare un'idea di sensualità diversa, ma riuscendo solo a risultare estremamente puntigliosa e a rendere pesante persino un momento leggero come la sfilata. Quando i cavalieri del parterre non apprezzano il suo "genio" la dama si scaglia contro molti di loro, accusandoli di avere visioni limitate e nel mirino finisce anche il povero Fabio, il cavaliere che sta conquistando il cuore di Gemma.

A far da padrona della sfilata è però Tina Cipollari con i suoi commenti e i suoi teatrini con alcuni protagonisti del parterre, come il cavaliere Maurizio (chi è costui?). All'ultimo posto della sfilata ci sono Morena e Margherita, mentre la sfilata viene vinta da Sabrina, che finalmente si prende una piccola rivincita dopo il periodaccio trascorso a disperarsi per Gabriele.

Uomini e Donne, Genny stronca Amal e Alessio: "Lei è falsa e tu mi hai deluso"

La sfilata lascia il posto al trono classico con Alessio Pecorelli che decide di andare da Amal in camerino per rassicurarla e decide di uscirci in esterna. Il contenuto più rilevante della loro uscita è scoprire che Amal ha 21 anni e che, a detta del tronista, riesce a tenergli testa.

Per il resto, la loro esterna risulta particolarmente vuota e sembra pensarlo così anche Genny Casu, per la quale Alessio sembrava avere una certa preferenza. Mentre Amal gongola al centro studio per l'interesse del tronista, non mancano i commenti di Michele Longobardi che a quanto pare non ha ancora superato che la corteggiatrice gli abbia preferito Alessio.

Ma anche Genny ha qualcosa da dire e accusa Amal di aver giocato con i sentimenti di Michele per raggiungere Alessio e farsi notare da lui e che non ha molta stima di lei, ritenendola bugiarda e poco credibile. La corteggiatrice si rivolge anche al tronista e gli rinfaccia di averla tenuta in panchina per un mese e che si deve aspettare una qualche reazione da parte sua. Michele Longobardi esce allo scoperto e rivela di avere ancora un forte interesse per Amal!

