Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Pinuccia Della Giovanna super ospite con il suo nuovo singolo! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 7 gennaio, con una nuova puntata. Tra un tentativo di riappacificazione tra Gemma e Fabio e Pinuccia Della Giovanna super ospite, ecco la nostra opinione!

Oggi, martedì 7 gennaio 2025 la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla fine dell'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia: al centro studio Francesca Sorrentino e i corteggiatori sopravvissuti al suo trono, come Francesco De Martino e Gianmarco Meo. Dato che la tronista ha chiesto nuovi corteggiatori, la produzione ha fatto scendere per lei alcune persone, tra cui Gianluca Costantino, ex protagonista dei reality. Gemma Galgani e Fabio Cannone fanno pace con un brevissimo ballo. Pinuccia Della Giovanna è super ospite della puntata, per presentare la nuova hit!

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il "ballo di pace" con Fabio Cannone

Continua il tracollo del trono classico di Francesca Sorrentino: dopo la fuga di Paolo, anche Gianmarco Meo decide di uscire dallo studio, perché non accetta la scelta di FranciCristallo di chiedere nuovi corteggiatori. Presa in contropiede, la tronista chiede di poterlo inseguire, lasciando a bocca asciutta i nuovi arrivati. Spazio al trono over con Diego, il cavaliere sciupafemmine, e Cristina (che ribadisce di voler chiudere) e Sabrina, con cui inizia una nuova e inutile discussione su chi ha chiuso prima tra loro.

Momento Gemmadì: durante un ballo alla storica dama del dating show si è avvicinato Fabio Cannone, il cavaliere con cui aveva intrapreso una frequentazione che sembrava molto promettente. Purtroppo, per cause non ben chiarite, Gemma ha deciso di non proseguire, poiché riteneva che Fabio le mentisse. Dopo essersene detti di ogni tipo, però, il cavaliere si è avvicinato alla dama torinese e le ha chiesto di ballare, un "ballo di pace" come ha annunciato Fabio. Il loro ballo, purtroppo, è durato meno del previsto, come nota anche Maria De Filippi, ed è seguito dall'ennesima melensa dichiarazione di Gemma su "quanto entusiasmo mi ha dato Fabio nella nostra conoscenza".

Al centro studio si siede Maurizio con due dame: Liviana, con cui è uscito e ha vissuto una serata molto piacevole, e Cristina, dama di molti anni più giovane di lui con cui poi il cavaliere balla. Durante il racconto della serata con Liviana, la dama dichiara apertamente che le precedenti e squallide esperienze che Gloria ha avuto con Maurizio l'hanno spinta ad andare molto cauta all'appuntamento con lui. Tuttavia, ha scoperto che poche settimane fa Maurizio ha perso sua madre e che questo momento di fragilità potrebbe giustificare ciò che è accaduto con Gloria.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna super ospite e abbiamo il primo momento trash di questo 2025!

Brevissimo spazio a Martina De Ioannon: dopo l'appassionante bacio con Gianmarco Steri, Ciro Solimeno ha deciso di lasciare la trasmissione e la tronista ha svelato che il corteggiatore non ha voglia di parlare con lei. In maniera molto matura, Gianmarco interviene e comunica a Martina che non ha intenzione di andare più via, perché desidera capirla ed è molto coinvolto.

Ospite della puntata è Pinuccia Della Giovanna, che scende con capigliatura color platino e vestito rosso fuoco per cantare la sua nuova hit! La dama, che ha avuto una frequentazione con Alessandro Rausa, si congratula con il cavaliere per il suo fidanzamento con Maria Teresa. Pinuccia passa poi ad analizzare i vari cavalieri del parterre...cercando un affascinante giovanotto per lei! Lontano dal dating show, Pinuccia ha avviato una carriera da cantante, è diventata la popstar di Vigevano e porta le sue canzoni in tour. E abbiamo anche il primo momento trash del 2025 di Uomini e Donne!

Altro "momento leggerezza" per citare Tina Cipollari, con Mario Cusitore e Valentina: il cavaliere dichiara immediatamente che non ha nulla da dire alla dama, ma passa poi i successivi minuti a snocciolarle tutti i comportamenti sbagliati che ha avuto nei suoi confronti. Altro momento Gomorra sentimentale basato sul nulla, perché è evidente che al cavaliere non interessa nulla della dama, dato che si appiglia a ogni minima mancanza per costruire l'ennesima narrazione di cui ci eravamo liberati (anche se per poco).

Scopri le ultime news su Uomini e Donne