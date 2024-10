Uomini e Donne, l'opinione della puntata: per Gemma Galgani colpo di fulmine con un irresistibile cavaliere! (VIDEO)

News VIP

Oggi, lunedì 28 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e sembra che, finalmente, per Gemma Galgani sia arrivato un irresistibile cavaliere che l'ha già conquistata. Vediamo insieme la nostra opinione della puntata!

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale5 oggi, lunedì 28 ottobre 2024, inizia con il Gemmadì: al centro studio la dama storica del trono over Gemma Galgani sta conoscendo il cavaliere Salvatore, ma le cose non sembrano procedere per il meglio...per fortuna arriva Fabio dal Canada a conquistare il cuore della dama. Ancora drammi tra Sabrina e Gabriele al centro studio, con lacrime e interventi di tronisti e cavalieri. Michele Longobardi, al centro studio, fa un passo avanti con Veronica, ma non convince per nulla.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata, Gemma Galgani: dal Canada arriva Farbio con furore!

Salvatore viene liquidato nel giro di pochi minuti: il cavaliere continua a elogiare la dama, decatandone bellezza, intelligenza, eloquio, ma a quanto pare per Gemma Galgani tutta questa devozione non sembra piacere. Come sottolineano Gianni e Tina sembra che la dama preferisca i cavalieri che le mancano continuamente di rispetto. Detto addio al cavaliere, per la dama arriva un nuovo corteggiatore: si tratta di Fabio, che ha vissuto 55 anni a Toronto in Canada e che, appena rientrato in Italia, ha deciso di andare a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. Una decisione presa a causa del jet lag? Lo vedremo

Dopo un'iniziale confusione, dovuta alla barriera linguistica, la dama accetta - anche se in maniera riluttante - di conoscere Fabio e come di consueto Maria De Filippi li spinge a ballare insieme. E, come spesso accade, lo studio di Uomini e Donne si anima come un villaggio turistico e, a sorpresa, non è Gianni a far da animatore, ma Fabio! Il cavaliere, infatti, si scatena con un movimento di bacino invidiabile e conquista Gemma e l'intero studio. Purtroppo, il momento di divertimento e leggerezza dura poco, perché al cenro studio si siedono Gabriele e Sabrina.

In un rvm del dopo puntata, Sabrina si lascia andare a un lungo pianto: la dama aveva accettato di chiudere con Gabriele - che è un concentrato di red flag grande quanto il Canada - perché aveva capito che il cavaliere non era interessato davvero a lei e lui a sua volta era stanco dei tanti atteggiamenti da pseudo fidanzata di Sabrina. Questa consapevolezza ha avuto breve durata nella testa della dama, tanto che nel dopo puntata si è lasciata andare a un lungo pianto.

Nel suo sfogo, la dama del trono over ha dichiarato che la conoscenza con Gabriele l'aveva risvegliata e le aveva regalato grande gioia, ma che aveva accettato che forse per lei Gabriele avesse solo un'attrazione fisica. Anche qui, però, la dama sembra improvvisamente cambiare idea e dichiara che non vuole chiudere la frequentazione, perché non ci sono motivi validi per chiudere davvero...E questo significa solo che ci tocca sorbirci l'ennesimo confronto tra Sabrina e Gabriele al centro studio, nel quale il cavaliere le ricorda tutti i mille mila motivi per cui dovrebbero chiudere, mentre la dama cerca di convincerlo che non c'è motivo per chiudere tra loro.

Prima che la cosa diventi davvero imbarazzante, interviene Alessio Pecorelli: senza tanti giri di parole il tronista chiede a Sabrina di ritrovare la sua dignità e che questo incaponirsi per Gabriele non ha alcun senso. Sabrina ammette che da dopo la perdita del suo compagno non ha più riprovato quelle sensazioni che le ha risvegliato dentro Gabriele. Che - e ripetiamolo nel caso non si fosse capito bene - non ha alcun interesse per la dama, visto come subito passa a raccontare della splendida serata trascorsa con Ilaria.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Michele banderuola confusa

Con un effetto domino, Gabriele chiude con Sabrina e poi Ilaria con Yuri, ma prima che il capitolo Sabrina sia chiuso, interviene Alessandro. L'anziano cavaliere striglia con durezza Gabriele e gli rinfaccia di aver ingannato Sabrina e che, forse, avrebbe dovuto chiudere molto tempo prima. L'intervento di Alessandro crea una reazione a catena e quasi tutto lo studio sembra riconoscere che Gabriele sia l'ennesimo malessere che calca il parterre. Se anche riuscissero a mantenere questa lucidità anche con altri individui là dentro...

Spazio al trono classico con Michele Longobardi, che elimina immediatamente una corteggiatrice. Si passa poi all'esterna con Veronica, con cui il tronista si scambia un appassionato bacio. Nonostante la chimica tra i due, è evidente che, appunto, ci sia solo questo. L'ennesima esterna con zero contenuti e un'attrazione fisica che, una volta fuori, potrebbe svanire nel giro di un paio di settimane.

Come però giustamente Veronica fa notare, Michele nella precedente puntata aveva reagito in maniera piuttosto forte alla scelta di Amal di non proseguire la conoscenza con lui ed era arrivato a dichiarare che era lei la sua corteggiatrice preferita. Perciò, il bacio che lui e Veronica si sono scambiati vale meno di una banconota falsa e forse il tronista dovrebbe fare maggior chiarezza dentro di sé. Anche perché poco dopo poi dichiara di aver detto alla redazione che aveva interesse allo stesso modo per entrambe!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne