Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Nadia punge Gianmarco su Martina (e un video ci ricorda i fasti del suo trono)

Uomini e Donne è tornata in onda oggi su Canale 5 con una nuova puntata. Mentre Margherita è vittima di un attacco di invidia, Gianmarco è stuzzicato da Nadia su Martina De Ioannon. Ecco la nostra opinione della puntata.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 28 febbraio su Canale 5, Margherita è stata protagonista di un'accesa lite con gli opinionisti per il suo comportamento incoerente. Gianmarco si trova invece alle prese con una corteggiatrice che rivanga il trono di Martina e lo porta a reagire in maniera piuttosto dura. Mentre con Cristina sembra esserci una scintilla... Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Margherita "rosica" nel vedere Giovanni con altre due dame, gli opinionisti l'attaccano

Al centro studio si siedono Giovanni, che è uscito con Francesca e Giulia: il cavaliere, in precedenza, aveva intrattenuto una frequentazione con Margherita, per poi preferirle Morena quando la dama aveva deciso di non dargli subito una seconda chance dopo alcune incomprensioni. In quell'occasione, Margherita aveva accusato Giovanni di essere stato incoerente e bugiardo. Peccato che poi, nel giro di pochissimi giorni, Margherita aveva cercato Mario Cusitore, per poi restare con un pugno di mosche quando il cavaliere si era defilato dal programma, dopo la conferma delle segnalazioni da parte di Nicole Santinelli.

Vedendo Giovanni al centro studio con due dame, con le quali il cavaliere sembra andare molto d'accordo, ha scatenato un attacco di "rosicamento" da parte di Margherita, che non ha trattenuto il fastidio, lasciandosi andare a diverse smorfie. Il suo comportamento non è passato inosservato ed entrambi gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, l'hanno duramente attaccata e tacciata di essere solo invidiosa, perché aveva perso l'occasione di uscire con Mario. Margherita ha dimostrato poi per l'ennesima volta di essere estremamente incoerente perché è arrivato il suo turno di sedersi al centro studio del dating show con Piepaolo, lo stesso "elegante" cavaliere che aveva deciso di interrompere la frequentazione con Morena, per via del suo "passato" con Mario. A quanto pare, però, si era trattata di una semplice scusa, visto che Margherita ha vissuto lo stesso percorso di Morena con Mario, ma a Pierpaolo non sembra interessare, tanto che nega che fosse quella la motivazione per cui aveva chiuso con la dama.

A sorpresa, Tina Cipollari chiede di poter ballare con Angelo, suo corteggiatore, perché ha rivisto la sua esterna e ha pensato di non essersi comportata al meglio con il corteggiatore, perciò, vorrebbe rimediare chiedendogli di ballare insieme. Maria De Filippi resta sorpresa dalla richiesta e le fa notare che Cosimo potrebbe restarci male, ma l'opinionista è ferma: vuole ballare con il corteggiatore.

Uomini e Donne, Nadia punge Gianmarco su Martina (e Maria De Filippi ci ricorda perché abbiamo amato quel trono)

Gianmarco Steri si trova in esterna con Nadia e la situazione sfugge rapidamente di mano alla corteggiatrice con un riferimento a Martina De Ioannon e al percorso che l'attuale tronista ha avuto con lei. Se inizialmente, Gianmarco sembrava a suo agio, all'accenno sulla famosa esterna in cui Martina piangeva e lui non riusciva neppure a guardarla, si raffredda completamente e appare molto a disagio. In studio la situazione non migliora per nulla: Maria De Filippi manda in onda il video in questione, che ci ricorda come quel momento sia stato rilevante per il trono di Martina. Ma, appunto, quello era il trono di Martina, ora c'è quello di Gianmarco, perciò, non c'è bisogno di rivangare qualcosa che non ha a che fare con lui, ma con una sua reazione con una persona che non è più parte della sua vita.

Nadia insiste nel dare un giudizio sull'esterna con Martina e Gianmarco non trattiene il fastidio, soprattutto, perché gli sembra che la corteggiatrice abbia cercato, come altre ragazze, di fare qualcosa che potesse farla risaltare maggiormente rispetto alle altre ragazze. Com'è già accaduto con Cristina, anche con Nadia, siamo di fronte non a una fan del tronista, ma a una ragazza con una sua personalità e che non è interessata ad adularlo. Tuttavia, tra l'avere una personalità e il non considerare Gianmarco un vip e il voler rivangare a tutti i costi un episodio legato a un trono pieno di emozioni come quello di Martina c'è molta differenza. Alla fine, però, i due sembrano ritrovare un loro equilibrio e riprendono a scherzare più rilassati.

L'esterna con Cristina, invece, è un continuo punzecchiarsi reciproco: Cristina non perde occasione di criticare il tronista, ma anche lui non perde occasione per replicare a tono. Il comportamento della corteggiatrice fa sorridere il tronista, ma non è ancra chiaro se Cristina sia davvero così "chaotic" o se voglia solo apparire diversa, nella speranza di risultare più intrigante, si comporta così.

