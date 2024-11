Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Michele preso da Amal, la corteggiatrice Veronica è solo un ripiego

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il trono classico ha visto protagoniste Veronica e Amal impegnate in un'accesa lite, a causa di Michele Longobardi.

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, venerdì 15 novembre, su Canale5, riparte dal trono over e ancora una volta sono coinvolti in una discussione Ilaria e Vincenzo. Spazio anche a Gemma Galgani e Fabio Cannone, che proseguono la loro conoscenza, nonostante Tina Cipollari sia convinta che la dama intende sedurre il cavaliere. Il trono classico vede un acceso scontro tra Veronica e Amal, corteggiatrici di Michele Longobardi.

Uomini e Donne, Ilaria e Vincenzo ancora al cento di critiche, ma in studio vale sempre il due pesi e due misure!

Il trono over è ancora in subbuglio dopo che Vincenzo, che ha deciso di dare l'esclusiva a Ilaria, è stato poi sbugiardato davanti al resto dello studio da Morena e Ida. Le due dame, infatti, hanno svelato che il cavaliere le ha contattate e non perde occasione per rivolgere loro dei complimenti. Dato che il cavaliere ha poi deciso di concedere a Ilaria l'esclusiva, anche se la dama è parsa molto scossa da ciò che aveva scoperto in studio, Tina e Gianni hanno invocato a gran voce che entrambi lasciassero il programma. In questo nuovo appuntamento gli opinionisti ribadiscono quanto detto, e sono sempre più convinti che Ilaria e Vincenzo vogliano restare in trasmissione per pura visibilità. Non è la prima volta che i due opininisti chiedono a una coppia del programma di uscire e viversi la storia fuori, ma dato che poi dimostrano una certa tolleranza per alcuni personaggi che hanno messo radici nella trasmissione e non vogliono saperne di andar via, allora, risulta tutto sempre un po' forzato e fuori luogo.

Non ha molta fortuna neppure Fabio, che sts frequentando Giovanna: il cavaliere chiede alla dama di uscire insieme, visto che si frequentano da un mese e mezzo, ma la dama non è d'accordo e ammette che si sente molto in ansia. Tina e Gianni attaccano anche Giovanna, accusandola di non avere rispetto dei sentimenti di Fabio. Saggiamente, Martina De Ioannon le consiglia di troncare, perché se dopo un mese e mezzo ha l'ansia, allora, forse non ha davvero interesse a conoscerlo fuori.

Spazio anche a Gemma e Fabio: la storica dama del trono over e il cavaliere italo-americano proseguono da settimane la loro frequentazione, ma il cavaliere non sembra intenzionato a lasciarsi andare alla passione per la dama torinese. Nonostante i tentativi di quest'ultima di "accendere" il suo spasimante, Fabio al momento preferisce dedicarle canzoni su cui ballare e riceve il sostengo di Tina, che lo invita a non abbassare la guardia. Arriva un nuovo corteggiatore anche per Barbara De Santi: si tratta di Orazio e la dama decide di conoscerlo. Dopo l'ennesima delusione provocata dalla breve frequentazione con Vincenzo e la minaccia di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, che questa sia la volta buona anche per la severa prof?

Uomini e Donne, Michele Longobardi deludente: non gli interessa Veronica, ma solo Amal

Anche il trono over regala un'accesa lite tra le due corteggiatrici di Michele Longobardi: Veronica e Amal. La prima è fermamente convinta che, data la preferenza per la rivale, Michele la stia solo prendendo in giro. Come rivela Maria De Filippi, Veronica aveva deciso di eliminarsi alla fine dell'ultima registrazione e Michele aveva deciso invece di andare a riprendere Veronica, di uscire in esterna con Amal.

Durante la loro uscita, il tronista dichiara che aveva sentito molto fastidio nel vederla con Alessio ed era contento che avesse deciso di proseguire il percorso con lui e non con il tronista romano. In studio, dal dietro le quinte, Veronica assiste al video dell'esterna con Amal, per poi fare il suo ingresso, per un confronto con Michele.

La corteggiatrice racconta che è stata la redazione a chiederle di tornare su desiderio di Michele, che però poi ha deciso di non cercarla più.Veronica attacca Michele e gli chiede spiegazioni, perché durante l'esterna il tronista ha confermato di essere una persona falsa e che si è fatto condizionare da Amal. La discussione si accende anche con Amal e tra le due corteggiatrici volano stracci!

In studio gli animi si accendono e Veronica decide di alzarsi e andar via: una decisione più che doverosa, considerando che fino a questo momento, Michele ha portato avanti la loro conoscenza senza molta convinzione. Che il tronista sia interessato principalmente ad Amal è chiaro a tutti nello studio e Veronica, vista l'ennesima mancanza di rispetto decide di andar via. Il tronista la rincorre e le chiede di restare, perché ammette di nutrire un certo interesse per lei e vorrebbe continuare a conoscerla. Amal intanto si alza e torna a sedersi sugli spalti.

