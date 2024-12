Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maurizio imbarazzante con la confessione hot su Gloria. Maria De Filippi lo stronca

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 16 dicembre, su Canale 5 con una nuova puntata, nella quale il cavaliere Maurizio è protagonista di un momento imbarazzante per lui e si lascia andare a una confessione hot su Gloria che scatena la stroncatura anche di Maria De Filippi. Ecco la nostra opinione!

Inizia con un'accesa discussione la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, lunedì 16 dicembre, su Canale 5. Protagoniste del litigio sono Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ma a scatenare il caos in studio è un confronto tra Maurizio e Gloria che degenera in una confessione hot e triste da parte del cavaliere e nel necessario intervento di Maria De Filippi per placare la situazione.

Uomini e Donne, la confessione hot di Maurizio su Gloria scatena il caos. Maria De Filippi: "Se c'era tutto questo bendidio non ti lasciava"

Con il suo solito occhio di falco, Tina Cipollari ha notato che negli ultimi balli Gemma e Maurizio (il cavaliere scaricato da Gloria) erano molto vicini e ha chiesto a Maria De Filippi se la dama gli avesse lasciato il suo numero. Alla risposta affermativa della padrona di casa, Tina ha attaccato Gemma, che si è trincerata in un pianto (senza lacrime) e ha messo in campo tutto l'armamentario del "crollo post-frequentazione" che il pubblico ha imparato a riconoscere nella Galgani. Dal crollo emotivo alle accuse a Fabio Cannone di non essere l'uomo che aveva inizialmente conosciut: insomma, il repertorio è sempre lo stesso! Tina aggiunge anche il pretesto di lasciare il numero a Maurizio è tutto un tentativo di attuare la proverbiale tattica del "chiodo scaccia chiodo" e che questo crollo emotivo è dovuto più al rifiuto di Maurizio che alla fine della frequentazione con Fabio. "Gli ho dato il mio numero perché volevo parlare con qualcuno" si è lamentata Gemma, ma - giustamente - sia Barbara De Santi sia Tina l'attaccano, perché è una palese scusa e Maurizio è nel programma per cercare una dama, non per fare da supporto emotivo a Gemma.

Maurizio è poi protagonista di un momento veramente imbarazzante per lui: Gloria aveva deciso di chiudere con lui, perché nonostante tutto con il cavaliere non aveva sentito alcun trasporto e preferiva non andare avanti con lui. Maurizio ha deciso di chiedere alla dama anche altri confronti e dopo aver acconsentito nel dopo puntata, la dama gli ha chiesto di non cercarla più, perché era stata chiara nel voler chiudere con lui e aveva iniziato una conoscenza con un altro cavaliere. Al centro studio, il cavaliere chiede ulteriori spiegazioni alla dama, dicendo che non accetta che abbia deciso di lasciarlo perché "non ha argomenti" e che "se volessimo dire tutti gli argomenti che ho non potresti starmi dietro". Questa uscita scatena Gloria che decide di raccontare anche gli aspetti negativi delle uscite con il cavaliere, il quale a sua volta arriva a un'uscita davvero squallida.

Riprendendo alcune indiscrezioni che circolavano su di loro, Maurizio arriva a dichiarare che durante una cena al ristorante Gloria aveva sfiorato la sua gamba...e non solo, mettendo le mani - citiamo testualmente - "sul bendidio". Queste parole scatenato il caos in studio: la dama si alza e gli urla di essere un vero cafone e che è stato poco galante, perché è vero che ci sono state carezze e atteggiamenti intimi, ma non ciò di cui ha parlato lui. A intervenire è anche Maria De Filippi che lapidaria chiude il discorso con: "Se ti ha lasciato, evidentemente tutto questo bendidio non c'era!". Al cavaliere non resta che tornare a sedersi con la coda fra le gambe. L'ennesimo uomo che non sa accettare il rifiuto di una donna e decide di provare a elevarsi su di lei, sparlandone davanti al pubblico. Che tristezza!

Uomini e Donne, Michele per una volta non insegue le sue corteggiatrici, ma non basta

Spazio al trono classico con Michele Longobardi e il suo fuggi fuggi di corteggiatrici: solo che, per la prima volta, dall'inizio del suo percorso da tronista, Michele mostra una parvenza di coerenza e decide di non inseguire Veronica, che ha lasciato la trasmissione dopo avergli dato del pagliaccio. Ma dato che nessuna corteggiatrice è mai stata ricordata per la coerenza, Veronica decide di fare un passo indietro e si presenta in camerino da Michele con una sorpresa strappalacrime: un album in cui ha racchiuso i suoi ricordo e in cui ha lasciato uno spazio vuoto nel caso in cui sia lei la scelta.

In studio, Maria De Filippi rivela che Michele sperava che Amal o Mary facessero un gesto nei suoi confronti, dato che è lui quello che "sta là per essere corteggiato" e questo scatena il fastidio di Mary, che attacca il tronista e apre l'ennesima (inutile) discussione. Michele decide di annunciare che presto scegliere le due corteggiatrici con cui vuole portare avanti il suo percorso: Mary anche a questa affermazione si infervora e gli ricorda che lui non la porta in esterna dall'11 novembre.

L'esterna di Amal e Michele non regala particolari emozioni: la corteggiatrice non sembra molto presa dal tronista e non fa che ribadirgli quanto poco lo trovi serio e vorrebbe che prendesse un po' sul serio la loro frequentazione. Il tronista cerca di baciarla, ma la corteggiatrice gli si nega, ricordandogli che dà molto valore al suo bacio. L'esterna tra i due manda in confusione Veronica, tanto che la ragazza scoppia a piangere e afferma di essere stanca di questa situazione.

