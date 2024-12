Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina tronista doc, Maria De Filippi: "Vivi il trono come non succedeva da anni"

News VIP

Oggi, mercoledì 10 dicembre, è andata in onda su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi si complimenta con Martina De Ioannon: finalmente qualcuno che si comporta da tronista!

Oggi, mercoledì 10 dicembre, la nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con un triste aggiornamento su Gemma Galgani e Fabio Cannone. Il cavaliere ha infatti deciso di chiudere con la dama torinese, perché sente che la dama non è sincera nei suoi confronti. Martina De Ioannon si rivela una tronista doc, a detta di Maria De Filippi, che si complimenta con lei.

Uomini e Donne, Gemma e Fabio chiudono, l'accusa del cavaliere alla dama: "Sei falsa, una donna di spettacolo"

Dopo un riepilogo delle precedenti puntate, Fabio entra in studio e Maria De Filippi legge alcune parole del cavaliere: Fabio definisce Gemma una donna di teatro, interessata alla tv, ma non alle dinamiche del cuore, falsa e bugiarda. Tina Cipollari si intromette e dà ragione al cavaliere, ricordando a Gemma di come ha sempre decantato Fabio e che questo suo dietrofront è dovuto a una sola motivazione: che non è davvero interessata al cavaliere.

Fabio e Gemma iniziano una discussione accesa che richiederebbe l'intervento di Olga Fernando, perché è evidente che i due protagonisti del trono over non riescono a capirsi. La dama rinfaccia al cavaliere di avere altre frequentazioni fuori, perché così si spiegherebbe l'assenza si passione tra lei e il cavaliere. Fabio continua a negare di avere altre donne e che è innamorato di lei, ma ha anche capito che la dama è troppo diversa da lui e che l'ha ferito. Gianni Sperti è convinto che le segnalazioni siano un pretesto di Gemma per chiudere con Fabio e persino Maria De Filippi è stanca di questa frequentazione, tanto che fa capire alla dama che è meglio che si accomoda, visto che Fabio ha già comunicato alla redazione che vuole chiudere con lei.

L'opinione generale è che entrambi siano più interessati a restare davanti alla telecamera che a costruire realmente qualcosa di concreto tra loro: Gemma preferisce, forse, continuare a inseguire uomini che non hanno alcun interesse nei suoi confronti e Fabio, stando alle ultime anticipazioni, inizierà a breve una frequentazione con un'altra donna (bye bye Gemma!).

Uomini e Donne, Maria De Filippi si complimenta con Martina De Ioannon: "Stai vivendo il trono come si dovrebbe fare e come da tempo non si vedeva in questo programma"

Non pensavamo di dirlo, date le premese, ma il trono classico di Martina De Ioannon sembra essere l'unico degno di nota in questa edizione. La tronista raggiunge Ciro in camerino e il corteggiatore mostra un lato molto vurnerabile e scoppia a piangere perché sente che la sta perdendo. Sebbene sia apprezzabile questo nuovo lato di Ciro, che fino a ora aveva sempre avuto un comportamento spavaldo e pronto allo scontro, siamo più in linea con l'opinione di Tina sulla situazione: non bastano due lacrime per gridare alla vulnerabilità. Mentre è vero è che sia lui che Gianmarco hanno avuto reazioni simili al vedere la vicinanza di Martina prima con l'uno e poi l'altro. La differenza tra l'uscita di Ciro e la decisione di Gianmarco di restare in studio è stata determinata da Martina: la tronista si è infatti sbilanciata così tanto con il corteggiatore romano da invogliarlo a non uscire e ballare insieme.

Martina ha anche portato Gianmarco in esterna e il romano si è aperto con la tronista, rivelandole che prima di entrare in trasmissione aveva vissuto diversi attacchi di panico e aveva avvertito che qualcosa nella sua vita non girava per il verso giusto. E anche se bisognerebbe essere imparziali, dobbiamo ammettere che c'è una leggera preferenza per Gianmarco, perché riesce, anche con poche parole, a rendere Martina ancora un'adolescente, nel senso più positivo del termine. Il bacio tra loro, che scatta in esterna, è la ciliegina sulla torta!

In studio Francesco (toh, c'era anche lui) decide di andar via, perché sente che Martina non è interessata a lui, nonostante le certezze che le ha dato in due esterne. Martina non batte ciglio e gli rivela che ha solo anticipato la sua decisione di mandarlo via. Sembra perciò che Martina possa restringere la scelta ai due soli Ciro e Gianmarco. Come fa notare Maria De Filippi, però, Martina è anche molto altalenante nei sentimenti per entrambi. Tuttavia, la conduttrice si complimenta anche con la tronista, perché finalmente sta vivendo il trono come dovrebbe fare chi sceglie questo percorso e come da tempo non si vedeva nel programma.

