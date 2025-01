Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina e Gianmarco distanti, Maria bacchetta tutti: "Sciallate un po', dai"

News VIP

Oggi, martedì 14 gennaio, Uomini e Donne è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata. Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono protagonisti di un acceso confronto e appaiono più distanti che mai. Maria De Filippi interviene e consiglia a tutti di "sciallare un po'". Ecco la nostra opinione!

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 14 gennaio, su Canale 5: al centro studio Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, protagonisti di un acceso confronto. Piccoli spazi dedicati a Sabrina e Diego e a Gemma alle prese con due suoi corteggiatori. Ma il focus dell'intera puntata resta il trono classico con le reazioni di Martina, Gianmarco e Ciro.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri distanti: la scelta era già chiara?

Guardare in tv l'evoluzione del trono di Martina, ben sapendo come finirà con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, non dà più la stessa soddisfazione di prima. La scelta della tronista (rivelata anche dagli account ufficiali della trasmissione) ha fatto un po' perdere di senso a tutto, ma d'altro canto ci permette anche di scoprire come si sia arrivati alla conclusione del trono. Martina ha portato in esterna Gianmarco ed è subito apparso chiaro che della passione che c'era stata nel bacio che i due si sono scambiati in camerino e che ha fatto saltare dalla sedia la fazione delle coatters (le fan di Gianmarco) non era rimasto che un barlume appena percettibile.

L'esterna vede la tronista e il corteggiatore romano distanti, ma forse perché è un'esterna nella quale è necessario mettere in chiaro alcune cose, più che viversi il momento "di pancia", espressione che verrà ripetuta altre 200 volte nei successivi 15 minuti. Gianmarco chiede a Martina il perché si senta così gudicata da lui al punto da paragonaro al suo ex, Raul Dumitras, e la tronista replica che si è sentita molto giudicata da lui, perché ha sempre avuto l'impressione che il corteggiatore non apprezzasse tanti lati del suo carattere e gliene facesse quasi una colpa. In realtà, Gianmarco non ha mai sostenuto una simile accusa e lui stesso lo ribadisce. Ma nonostante i sorrisi e gli abbracci, tra i due sembra essersi rotto qualcosa. E lo dimostra anche il confronto in studio, durante il quale Martina non lascia parlare Gianmarco e non fa che attaccarlo, rinfacciandogli di non avvertire più chimica con lui e di avere anche dubbi sul famoso bacio. A queste parole il primo a gongolare è Ciro Solimeno (Ciruzzo, ti preghiamo, anche meno, sappiamo tutti come andrà a finire, non infierire), che lancia una o due frecciatine al rivale, affermando di non temerlo più come prima. Martina appare anche molto risentita del fatto che Gianmarco abbia chiuso prima l'esterna, andando via dieci minuti prima che terminasse il tempo stabilito.

L'impressione, sempre a posteriori, è che Martina non abbia digerito molto che Gianmarco le abbia lasciato intendere che la risposta alla scelta sarebbe potuta essere no e che si sia già resa conto di provare qualcosa in più per Ciro. Nel corso del confronto con Gianmarco, infatti, Martina appare quasi scocciata, sulla difensiva e non fa che ribadire che non sente alcuna chimica con il corteggiatore romano. Una scelta citofonata la sua? Da quanto sta accadendo, sembra proprio così.

Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta tutti: "Mettete un twist e divertitevi, sciallate un po', dai!"

Gemma Galgani è di nuovo protagonista delle vicende sentimentali del dating show con non uno, ma ben due cavalieri: Renato e Antonio. La sua presenza al centro studio scatena subito la reazione di Tina Cipollari, che non manca di attaccare la dama torinese, ma anche i suoi corteggiatori. In attesa di scoprire come evolveranno le nuove conoscenze di Gemma (saranno altri due di picche, sicuro), torniamo a parlare dell'unico trono rilevante del momento, quello di Martina e Gianmarco. Maria De Filippi chiede al corteggiatore, che è rimasto a fissare il soffitto con occhi lucidi, se non abbia davvero nulla da dire. Gianmarco decide che, sotto sotto, qualcosa da dire ce l'ha ed esplode in un nuovo confronto con Martina. La tronista continua a restare sulla difensiva e nei suoi occhi manca del tutto quel brillio che abbiamo intravisto mentre ballava con Ciro al centro studio. Dalle parole di Martina è evidente che ora con Gianmarco ci sia una distanza, molto probabilmente dovuta alla realizzazione che i sentimenti per Ciro sono molto più intensi. Manca comunicazione tra i due, non è una colpa, ma è evidente, come sottolinea Gianmarco, quando lui dice A, Martina percepisce B.

Passiamo al trono di Francesca Sorrentino, che è corsa a riprendere blonde Gianmarco, fuggito via come una furia dallo studio dopo che la tronista ha deciso di far scendere per lei nuovi corteggiatori (ricordatevi la fuga in massa dei precedenti, tutti ugualmente dimenticabili). Franci Cristallo ha deciso di rincorrere Gianmarco e se nel loro confronto sembrava che il corteggiatore non fosse intenzionato a tornare in studio, alla fine poi ha ceduto. Sarà più calmo e riposato oggi?

Ovviamente, no! Tanto che persino Maria De Filippi cerca di farlo sciogliere facendogli ballare un twist e consiglia anche a Martina di invitare uno dei suoi corteggiatori perché "anche tu scialla un po' dai!". Si fionda Ciro a chiederle di ballare e lo studio si scatena sul twist, regalando un po' di leggerezza dopo tutta la pesantezza della puntata - che è iniziata con la cacciata di Michele Longobardi, ricordiamolo -. Si passa poi a vedere la prima esterna di Franci Cristallo con Gianluca, nuovo corteggiatore che ha scatenato la rabbia di blonde Gianmarco. E la cosa più interessante di questa esterna è vedere proprio la sua reazione alla vicinanza tra la tronista e Gianluca e come Ciro Solimeno prova a calmarlo, mettendogli le mani sulle spalle con fare rassicurante. L'intesa tra Gianluca e Francesca appare un po' troppo "costruita", tanto che Tina Cipollari interviene in studio e consiglia all'ex gieffino di "far causa alla scuola di recitazione dove ha studiato".

